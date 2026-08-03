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प्रशांत किशोर ने दी भाजपा को सीएम बदलने की नसीहत, कहा- 30 साल का गढ़ बांकीपुर 30 दिन में ढहा

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बांकीपुर उपचुनाव में संभावित जीत से गदगद प्रशांत किशोर ने भाजपा को बिहार का मुख्यमंत्री बदलने की नसीहत दे दी है। पीके ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने भाजपा नेतृत्व को संदेश दिया है कि सम्राट चौधरी की जगह किसी काबिल व्यक्ति को सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाए।

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प्रशांत किशोर ने भाजपा को बिहार का मुख्यमंत्री बनने की नसीहत दे दी (ANI File Photo)

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक बनने जा रहे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मुख्यमंत्री बदलने की नसीहत दे दी है। पीके ने कहा कि भाजपा का 30 सालों का गढ़ (बांकीपुर) महज 30 दिनों में ढह गया। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर का उपचुनाव गली और नाली के मुद्दे पर नहीं लड़ा गया था। बल्कि, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के नेतृत्व को संदेश दिया है कि बिहार में वह सम्राट चौधरी की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए।

पटना शहर की बांकीपुर सीट पर सोमवार को मतगणना के दौरान प्रशांत किशोर ने शुरुआत से भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रेखा गुप्ता समेत अन्य उम्मीदवारों पर लगातार बढ़त बनाए रखी। आखिरी कुछ राउंड की मतगणना तक पीके लगभग 15 हजार वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। पटना के एएन कॉलेज स्थित काउंटिंग सेंटर पर मतगणना के दौरान पूरे दिन जन सुराज के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल रहा। दोपहर बाद पार्टी के प्रत्याशी एवं संस्थापक प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचे।

यह विधायक बनाने का उपचुनाव नहीं था…

इस दौरान प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा, "बांकीपुर के चुनाव प्रचार में भी कहा था कि यह विधायक बनाने का उपचुनाव नहीं है। बल्कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश देने का चुनाव है कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। किसी अपराधी या गलत चरित्र वाले नेता को सीएम मत बनाइए। बांकीपुर के लोगों ने यह संदेश दे दिया है।"

पीके ने कहा कि अब भाजपा के नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि सम्राट चौधरी को हटाकर ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाए, जो बिहार में रोजगार लाए, शिक्षा की स्थिति सुधारे, भ्रष्टाचार और पलायन को बंद कर सके। उन्होंने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया हुआ है जिनका चरित्र आपराधिक है।

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30 दिन में ढह गया 30 बरस का गढ़

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "भाजपा का 30 साल का गढ़ 30 दिन में ढह गया। क्योंकि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि 5 किलो अनाज और जाति की राजनीति से उठकर बच्चों की पढ़ाई एवं रोजगार के लिए केंद्र एवं राज्य की सरकारें काम करें।" उन्होंने कहा कि वह बांकीपुर को बैंगलोर बनाने का दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आगामी 3 महीने में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा।

अच्छे कुशवाहा नेता को सीएम बनाए भाजपा- प्रशांत किशोर

पीके ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लेकर कहा कि उनकी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मगर सम्राट का चाल-चरित्र और चेहरा पब्लिक डोमेन में है। भाजपा के पास बहुमत है, एनडीए के 202 विधायक हैं। सीएम उनका ही रहेगा। जनता उनसे यही आग्रह कर रही है कि उनकी जगह किसी अच्छे चरित्रवान और काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाएं, जिस पर हर बिहारी गौरव कर सके। अगर भाजपा को किसी कुशवाहा नेता को ही मुख्यमंत्री बनाना है, तो भी किसी अच्छे आदमी को बनाए।

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उन्होंने बांकीपुर के वोटरों का आभार जताया और कहा कि हार-जीत चलती रही है। हम चाहते हैं कि बिहार सुधरना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए कि बिहार का कैसे विकास हो। हम लोग बिहार में बेहतरी चाहते हैं। सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट ना मांगा जाए।

पीके ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जितनी चिंता गुजरात की है, उतनी ही बिहार की भी करनी चाहिए। ताकि बिहार के बच्चों को किसी दूसरे राज्य में जाकर 10-15 हजार रुपये की नौकरी के लिए पलायन ना करना पड़े।

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भाजपा का गढ़ रहा बांकीपुर, पीके ने ढहाया

बांकीपुर सीट को अब तक भाजपा का मजबूत किला माना जाता रहा है। बीते तीन दशक से यहां हर चुनाव में भाजपा का कमल ही खिलता रहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से लगातार पांच बार विधायक रहे। इससे पहले उनके पिता नवीन प्रसाद किशोर सिन्हा 4 बार यहां से एमएलए रहे। 2008 के परिसीमन से पहले यह सीट पटना पश्चिम के नाम से जानी जाती थी। 30 सालों में पहली बार भाजपा को यहां हार मिलने जा रही है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी और इस पर उपचुनाव कराए गए हैं।

प्रशांत किशोर की बड़े अंतर से जीत पक्की

बांकीपुर उपचुनाव में 31 में से 27 राउंड की मतगणना पूरी होने तक जन सुराज के प्रशांत किशोर को 55780 वोट मिले। दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 38893 और तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता को 12461 वोट मिले। प्रशांत किशोर की बढ़त 16887 हो गई है। उनकी जीत पक्की मानी जा रही है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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