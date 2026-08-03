प्रशांत किशोर ने दी भाजपा को सीएम बदलने की नसीहत, कहा- 30 साल का गढ़ बांकीपुर 30 दिन में ढहा

बांकीपुर उपचुनाव में संभावित जीत से गदगद प्रशांत किशोर ने भाजपा को बिहार का मुख्यमंत्री बदलने की नसीहत दे दी है। पीके ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने भाजपा नेतृत्व को संदेश दिया है कि सम्राट चौधरी की जगह किसी काबिल व्यक्ति को सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाए।

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक बनने जा रहे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मुख्यमंत्री बदलने की नसीहत दे दी है। पीके ने कहा कि भाजपा का 30 सालों का गढ़ (बांकीपुर) महज 30 दिनों में ढह गया। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर का उपचुनाव गली और नाली के मुद्दे पर नहीं लड़ा गया था। बल्कि, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के नेतृत्व को संदेश दिया है कि बिहार में वह सम्राट चौधरी की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए।

पटना शहर की बांकीपुर सीट पर सोमवार को मतगणना के दौरान प्रशांत किशोर ने शुरुआत से भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रेखा गुप्ता समेत अन्य उम्मीदवारों पर लगातार बढ़त बनाए रखी। आखिरी कुछ राउंड की मतगणना तक पीके लगभग 15 हजार वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। पटना के एएन कॉलेज स्थित काउंटिंग सेंटर पर मतगणना के दौरान पूरे दिन जन सुराज के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल रहा। दोपहर बाद पार्टी के प्रत्याशी एवं संस्थापक प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचे।

यह विधायक बनाने का उपचुनाव नहीं था… इस दौरान प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा, "बांकीपुर के चुनाव प्रचार में भी कहा था कि यह विधायक बनाने का उपचुनाव नहीं है। बल्कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश देने का चुनाव है कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। किसी अपराधी या गलत चरित्र वाले नेता को सीएम मत बनाइए। बांकीपुर के लोगों ने यह संदेश दे दिया है।"

पीके ने कहा कि अब भाजपा के नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि सम्राट चौधरी को हटाकर ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाए, जो बिहार में रोजगार लाए, शिक्षा की स्थिति सुधारे, भ्रष्टाचार और पलायन को बंद कर सके। उन्होंने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया हुआ है जिनका चरित्र आपराधिक है।

30 दिन में ढह गया 30 बरस का गढ़ प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "भाजपा का 30 साल का गढ़ 30 दिन में ढह गया। क्योंकि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि 5 किलो अनाज और जाति की राजनीति से उठकर बच्चों की पढ़ाई एवं रोजगार के लिए केंद्र एवं राज्य की सरकारें काम करें।" उन्होंने कहा कि वह बांकीपुर को बैंगलोर बनाने का दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आगामी 3 महीने में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा।

अच्छे कुशवाहा नेता को सीएम बनाए भाजपा- प्रशांत किशोर पीके ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लेकर कहा कि उनकी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मगर सम्राट का चाल-चरित्र और चेहरा पब्लिक डोमेन में है। भाजपा के पास बहुमत है, एनडीए के 202 विधायक हैं। सीएम उनका ही रहेगा। जनता उनसे यही आग्रह कर रही है कि उनकी जगह किसी अच्छे चरित्रवान और काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाएं, जिस पर हर बिहारी गौरव कर सके। अगर भाजपा को किसी कुशवाहा नेता को ही मुख्यमंत्री बनाना है, तो भी किसी अच्छे आदमी को बनाए।

उन्होंने बांकीपुर के वोटरों का आभार जताया और कहा कि हार-जीत चलती रही है। हम चाहते हैं कि बिहार सुधरना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए कि बिहार का कैसे विकास हो। हम लोग बिहार में बेहतरी चाहते हैं। सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट ना मांगा जाए।

पीके ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जितनी चिंता गुजरात की है, उतनी ही बिहार की भी करनी चाहिए। ताकि बिहार के बच्चों को किसी दूसरे राज्य में जाकर 10-15 हजार रुपये की नौकरी के लिए पलायन ना करना पड़े।

भाजपा का गढ़ रहा बांकीपुर, पीके ने ढहाया बांकीपुर सीट को अब तक भाजपा का मजबूत किला माना जाता रहा है। बीते तीन दशक से यहां हर चुनाव में भाजपा का कमल ही खिलता रहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से लगातार पांच बार विधायक रहे। इससे पहले उनके पिता नवीन प्रसाद किशोर सिन्हा 4 बार यहां से एमएलए रहे। 2008 के परिसीमन से पहले यह सीट पटना पश्चिम के नाम से जानी जाती थी। 30 सालों में पहली बार भाजपा को यहां हार मिलने जा रही है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी और इस पर उपचुनाव कराए गए हैं।