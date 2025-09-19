प्रशांत किशोर ने अब अशोक चौधरी पर 200 करोड़ का बम फोड़ा, शांभवी के पति और सास को भी लपेटा

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जुटाने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने चौधरी की बेटी शांभवी, दामाद सायन और समधन अनिता कुणाल को भी लपेट लिया है।

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी पर बीते 2 साल में 200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया है। अशोक चौधरी पर पहले भी निशाना साध चुके पीके ने इस बार संपत्ति जुटाने के आरोप में चौधरी की सांसद बेटी शांभवी चौधरी, दामाद सायन कुणाल और समधन अनिता कुणाल को भी लपेट लिया है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि शांभवी की सगाई और शादी के बीच पटना में 38 करोड़ रुपये की जमीनें खरीदी गई हैं, जिनका मालिकाना हक चौधरी की पत्नी, दामाद सायन कुणाल, समधन अनिता कुणाल या कुणाल परिवार से जुड़े ट्रस्ट के नाम पर है।

अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर जून में एक मानहानि का केस किया था। प्रशांत किशोर ने तब आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने बेटी शांभवी चौधरी के लिए लोकसभा चुनाव का टिकट पैसा देकर खरीदा था। बता दें कि शांभवी समस्तीपुर सुरक्षित सीट से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर की सांसद हैं। यह भी गौर करने लायक बात है कि प्रशांत किशोर गाहे-बगाहे चिराग पासवान की तारीफ करते रहते हैं।