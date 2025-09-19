प्रशांत किशोर ने अब अशोक चौधरी पर 200 करोड़ का बम फोड़ा, शांभवी के पति और सास को भी लपेटा
जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जुटाने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने चौधरी की बेटी शांभवी, दामाद सायन और समधन अनिता कुणाल को भी लपेट लिया है।
जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी पर बीते 2 साल में 200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया है। अशोक चौधरी पर पहले भी निशाना साध चुके पीके ने इस बार संपत्ति जुटाने के आरोप में चौधरी की सांसद बेटी शांभवी चौधरी, दामाद सायन कुणाल और समधन अनिता कुणाल को भी लपेट लिया है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि शांभवी की सगाई और शादी के बीच पटना में 38 करोड़ रुपये की जमीनें खरीदी गई हैं, जिनका मालिकाना हक चौधरी की पत्नी, दामाद सायन कुणाल, समधन अनिता कुणाल या कुणाल परिवार से जुड़े ट्रस्ट के नाम पर है।
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर जून में एक मानहानि का केस किया था। प्रशांत किशोर ने तब आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने बेटी शांभवी चौधरी के लिए लोकसभा चुनाव का टिकट पैसा देकर खरीदा था। बता दें कि शांभवी समस्तीपुर सुरक्षित सीट से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर की सांसद हैं। यह भी गौर करने लायक बात है कि प्रशांत किशोर गाहे-बगाहे चिराग पासवान की तारीफ करते रहते हैं।
प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा करेंगे अशोक चौधरी, ऐसा क्या कर दिया जन सुराज लीडर ने?
प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडेय और संजय जायसवाल भी अलग-अलग तरह के आरोप लगाए और सबसे जवाब मांगा है। प्रशांत ने अशोक चौधरी को नीतीश कुमार का दाहिने हाथ बताया है और कहा कि वो भ्रष्टतम सर्वदलीय नेता हैं। जन सुराज के नेता ने कहा कि बेनामी संपत्ति लेने के लिए लोग लालू यादव का नाम सुनते थे, लेकिन अशोक चौधरी ने रिकॉर्ड बना दिया है।
दिलीप जायसवाल के खिलाफ मर्डर केस फिर खुलवाने हाईकोर्ट गई प्रशांत किशोर की टीम
प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने पिछले 2 साल में 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पत्नी, बेटी, समधन और समधन से जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से खरीदी है। पीके ने दावा किया उनके पास जमीन खरीद के सारे पेपर हैं। प्रशांत किशोर ने हालांकि ये स्पष्ट किया कि उनके पास मानव वैभव विकास ट्रस्ट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि शांभवी की सगाई के बाद किशोर कुणाल के परिवार से जुड़े ट्रस्ट के माध्यम से जमीन कैसे खरीदी जा रही है और इसका पैसा कहां से आ रहा है। प्रशांत किशोर ने बताया कि मानव वैभव विकास ट्रस्ट की ट्रस्टी और ट्रेजरर शांभवी की सास अनिता कुणाल हैं।
शांभवी के लिए हमने टिकट खरीदा तो चिराग पासवान अच्छे कैसे? अशोक चौधरी का प्रशांत किशोर से सवाल
प्रशांत किशोर ने जमीन के पेपर्स दिखाते हुए बताया कि साल 2022 में 12 मई से 17 जुलाई के बीच 38 करोड़ रुपये से ऊपर की पांच जमीन खरीदी गई है। उन्होंने हर जमीन की कीमत भी बताई। उन्होंने कहा कि ये सारी जमीन शांभवी की सगाई से शादी के बीच ली गई है और इनका मालिकाना हक अशोक चौधरी की पत्नी या सायन कुणाल या उनकी मां अनिता कुणाल या उनसे जुड़े ट्रस्ट के नाम पर है।
सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं, मर्डर केस में जेल गए; प्रशांत किशोर का 5 NDA नेताओं पर ताबड़तोड़ आरोप
प्रशांत किशोर ने ट्रस्ट से जुड़े लोगों से बताने कहा है कि जिस ट्रस्ट में एक करोड़ की जमीन नहीं खरीदी जा रही थी, उस ट्रस्ट से शांभवी की सगाई के बाद करोड़ों की जमीन कैसे खरीदी गई है। उन्होंने ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछा है कि उनको बताना चाहिए कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी और उनकी पत्नी ट्रस्ट की सदस्य नहीं हैं, इसलिए उनको भी यह बताना चाहिए कि उनका ट्रस्ट से क्या लेना-देना है। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी से ये सवाल भी पूछा है कि अगर इनका इस ट्रस्ट से संबंध नहीं है तो अनिता कुणाल के खाते से उनकी पत्नी के खाते में बहुत सारा पैसा कैसे आ रहा है।
अशोक चौधरी पर पीए के नाम से बेनामी संपत्ति खरीदने का भी आरोप
प्रशांत किशोर ने बेनामी संपत्ति खरीदने के तौर-तरीके के उदाहरण के तौर पर अशोक चौधरी के पीए रहे योगेंद्र दत्त के नाम पर खरीदी गई 34 लाख रुपये की एक जमीन को बाद में शांभवी के नाम पर लिखवाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने बताया कि चौधरी ने 2019 में दत्त के नाम पर 34 लाख रुपये में बिक्रम में 23 कट्ठा जमीन खरीदी। दो साल बाद दत्त ने जमीन शांभवी को 34 लाख रुपये में ही बेच दी। चौधरी ने 20 फरवरी 2021 को दत्त को बैंक से 10 लाख भेजा।
दिलीप जायसवाल से 25 लाख लोन, बीवी के पास 2.12 करोड़; प्रशांत का मंगल पर नया आरोप
प्रशांत ने दावा किया कि जब आयकर विभाग ने नोटिस भेजा और पूछा कि 34 लाख की संपत्ति में 10 लाख का लेन-देन दिख रहा है, बाकी 24 लाख का भुगतान कहां है। तब जाकर चौधरी ने 4 साल बाद 27 अप्रैल 2025 को 24 लाख रुपया दत्त को भेजा। प्रशांत ने बेनामी संपत्ति बनाने के तरीके समझाने के बाद कहा कि अशोक चौधरी खुद को महादेव का भक्त कहते हैं, लेकिन असल में वो लक्ष्मी के भक्त हैं। प्रशांत ने अशोक चौधरी से पूछा कि दत्त को 34 लाख का पेमेंट 2021 में ही क्यों नहीं किया गया।