चुनाव आयोग को प्रशांत किशोर का 24 घंटे का अल्टीमेटम; बांकीपुर को ले सरकार पर गंभीर आरोप

प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की तरह सम्राट चौधरी की सरकार भी चुनाव में जीविका दीदियों के नेटवर्क का राजनैतिक उपयोग कर रही है जो बंद होना चाहिए।

Prashant Kishor Ultimatum: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 30 जुलाई को मतदान होना है। बीजेपी समेत सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बांकीपुर में गली-गली का दौरा कर रहे हैं। इस बीच जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि नीतीश कुमार की तरह सम्राट चौधरी की सरकार भी चुनाव में जीविका दीदियों के नेटवर्क का राजनैतिक उपयोग कर रही है जो बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने 24 घंटे में इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की आयोग के सामने जन सुराज धरना देगा। आरोप लगाया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जीविका दीदियों को वोटरों को प्रभावित करने के लिए गांव-गांव में लगाया गया था।

रविवार को प्रेस को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज का डिलिगेशन चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत करेगा। मांग करेगा कि जीविका की दीदियों को चुनाव कार्य से दूर रखा जाए। सरकार इन्हें ऑफिसियली चुनाव कार्य में इन्वॉल्व करती है जबकि ये सरकारी कर्मी नहीं हैं। बूथों पर विभिन्न सेवा देने का बहाने लगाया जाता है जहां वे वोटरों को एनडीए के पक्ष में मतदान के लिए प्रभावित करती हैं। यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।

भाजपा चुनाव हार रहीः पीके पीके ने कहा कि चुनाव आयोग और यहां के अधिकारी समझते हैं कि डिलिगेशन आकर मिलेगा, ज्ञापन सौंपेगा और उसे दरकिनार कर देंगे। चुनाव के बाद सरकार कहेगी कि जनता हमारे पक्ष में है। लेकिन, सच्चाई यह है कि जीविका दीदियां वोटरों को समझाती हैं कि सत्ताधारी दल का कैंडिडेट अगर चुनाव हार गया तो गेहूं-चावल मिलना बंद हो जाएगा। पेंशन आना बंद हो जाएगा। अन्य सरकारी सेवाओं पर नए जनप्रतिनिधि रोक लगा देंगे। इसी डर और लालच से लोग नहीं चाहते हुए भी उन्हें वोट दे देते हैं।