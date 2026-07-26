चुनाव आयोग को प्रशांत किशोर का 24 घंटे का अल्टीमेटम; बांकीपुर को ले सरकार पर गंभीर आरोप
प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की तरह सम्राट चौधरी की सरकार भी चुनाव में जीविका दीदियों के नेटवर्क का राजनैतिक उपयोग कर रही है जो बंद होना चाहिए।
Prashant Kishor Ultimatum: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 30 जुलाई को मतदान होना है। बीजेपी समेत सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बांकीपुर में गली-गली का दौरा कर रहे हैं। इस बीच जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि नीतीश कुमार की तरह सम्राट चौधरी की सरकार भी चुनाव में जीविका दीदियों के नेटवर्क का राजनैतिक उपयोग कर रही है जो बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने 24 घंटे में इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की आयोग के सामने जन सुराज धरना देगा। आरोप लगाया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जीविका दीदियों को वोटरों को प्रभावित करने के लिए गांव-गांव में लगाया गया था।
रविवार को प्रेस को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज का डिलिगेशन चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत करेगा। मांग करेगा कि जीविका की दीदियों को चुनाव कार्य से दूर रखा जाए। सरकार इन्हें ऑफिसियली चुनाव कार्य में इन्वॉल्व करती है जबकि ये सरकारी कर्मी नहीं हैं। बूथों पर विभिन्न सेवा देने का बहाने लगाया जाता है जहां वे वोटरों को एनडीए के पक्ष में मतदान के लिए प्रभावित करती हैं। यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।
भाजपा चुनाव हार रहीः पीके
पीके ने कहा कि चुनाव आयोग और यहां के अधिकारी समझते हैं कि डिलिगेशन आकर मिलेगा, ज्ञापन सौंपेगा और उसे दरकिनार कर देंगे। चुनाव के बाद सरकार कहेगी कि जनता हमारे पक्ष में है। लेकिन, सच्चाई यह है कि जीविका दीदियां वोटरों को समझाती हैं कि सत्ताधारी दल का कैंडिडेट अगर चुनाव हार गया तो गेहूं-चावल मिलना बंद हो जाएगा। पेंशन आना बंद हो जाएगा। अन्य सरकारी सेवाओं पर नए जनप्रतिनिधि रोक लगा देंगे। इसी डर और लालच से लोग नहीं चाहते हुए भी उन्हें वोट दे देते हैं।
बीजेपी ने केंद्रीय नेताओं को उतारा
कहा कि बीजेपी बांकीपुर में बीजेपी अभी तक हार रही है। इसीलिए पार्टी के सभी नेता लगे हुए हैं। पटना से दिल्ली तक के नेता पहुंच जुटे हुए हैं। किसी को समझाया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को खरीदा जा रहा है। खुलेआम पैसा बांटा जा रहा है। जीविका दीदियां सरकारी योजनाओं से महिलाओं को कनेक्ट कराती हैं। चुनाव में उनका उपयोग वोट दिलाने लिए सरकार कर रही है। कल भी सरकार के 100 दिनों के कार्यक्रम में सरकारी खर्चे पर जीविका दीदियों को लाया गया। पटना दीदियों की तस्वीर भी पटना डीएम ने ट्वीट किया है जिसमें यह साफ हो गया है। डीएम आदेश जारी करके जीविका दीदियों को चुनाव की प्रक्रिया अलग किया जाए।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें