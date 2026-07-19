प्रशांत भैया के पास विजन है, 1 ऐसा आदमी होना चाहिए; सिंगर खेसारी लाल की बांकीपुर उपचुनाव पर खुलकर बोले
भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव ने कहा है कि विधानसभा में एक ऐसा आदमी होना चाहिए। उन्होंने प्रशांत किशोर को विजन वाला नेता करार दिया है।
Khesari Lal Yadav: भोजपुर ऐक्टर, सिंगर खेसारी लाल यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में एक ऐसा आदमी होना चाहिए। सिंगर ने प्रशांत किशोर को विजन वाला नेता करार दिया है। रविवार को वह पटना आए थे। खेसारी लाल ने बंटी यादव हत्याकांड पर सम्राट चौधरी की सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने बिहार के कलाकारों से बंटी के परिजनों को आर्थिक मदद देने की अपील की। खेसारी लाल राजद के टिकट पर छपरा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि, हार के बाद कहा कि मैं कलाकार ही ठीक हूं।
खेसारी लाल ने कहा कि मैं शुरू से प्रशांत भैया को लाइक करता हूं क्योंकि उनके पास एक विजन है। वे पढ़े लिखे और जानकार व्यक्ति हैं। हालांकि, यह बांकीपुर की जनता को तय करना है लेकिन, विधानसभा में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बच्चों की लड़ाई लड़े, रोजी-रोजगार की लड़ाई लड़े। जनता को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक बेहतर इंसान का चुनाव करना चाहिए। बिहार के भविष्य के लिए उनके पास एक मैप भी है जिसपर वे काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बांकीपुर की जनता को समझना चाहिए कि इतने दिनों को उन लोगों का चयन किया। एक बार एक बेहतर इंसान को भी मौका देना चाहिए। किसी के आने से वोट देंगे या अपना एक अच्छा नेता का चुनाव करेंगे। नेता क्षेत्र का गार्जियन होता है और गार्जियन को पढ़ा लिखा और समर्थ होना चाहिए। उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए दुआ भी की।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें