दिलीप जायसवाल के खिलाफ मर्डर केस फिर खुलवाने हाईकोर्ट गई प्रशांत किशोर की टीम

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बताया है कि किशनगंज के राजेश साह की हत्या के 18 साल पुराने मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को दी गई क्लीन चिट के खिलाफ परिवार और दल के लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के खिलाफ पार्टी के अभियान को जारी रखते बताया है कि दल के लोगों ने 18 साल पुराने किशनगंज के राजेश साह हत्याकांड की जांच के लिए परिवार को साथ लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। जन सुराज से जुड़े सीनियर वकील वाईवी गिरी ने बताया कि याचिका दाखिल हो गई है और इस पर जल्द सुनवाई होगी। प्रशांत किशोर ने जुलाई में राजेश साह की मां और बहन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आरोप लगाया था कि जायसवाल को बचाने के एवज में किशनगंज के तत्कालीन एसपी की बीवी को भाजपा नेता ने अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया था।