दिलीप जायसवाल के खिलाफ मर्डर केस फिर खुलवाने हाईकोर्ट गई प्रशांत किशोर की टीम
जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बताया है कि किशनगंज के राजेश साह की हत्या के 18 साल पुराने मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को दी गई क्लीन चिट के खिलाफ परिवार और दल के लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के खिलाफ पार्टी के अभियान को जारी रखते बताया है कि दल के लोगों ने 18 साल पुराने किशनगंज के राजेश साह हत्याकांड की जांच के लिए परिवार को साथ लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। जन सुराज से जुड़े सीनियर वकील वाईवी गिरी ने बताया कि याचिका दाखिल हो गई है और इस पर जल्द सुनवाई होगी। प्रशांत किशोर ने जुलाई में राजेश साह की मां और बहन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आरोप लगाया था कि जायसवाल को बचाने के एवज में किशनगंज के तत्कालीन एसपी की बीवी को भाजपा नेता ने अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया था।
प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पटना में एक पीसी में कहा कि दिलीप जायसवाल पर राजेश साह की हत्या का जो आरोप है, उस केस को हमने छोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल ने केस में क्लीन चिट हासिल कर लिया था, उसको फिर से खोलने के लिए मां और बहन के साथ हाईकोर्ट गए हैं। प्रशांत ने साथ बैठे हाईकोर्ट के सीनियर वकील वाईवी गिरी की ओर देखते हुए कहा कि इस केस को वो देख रहे हैं।
वाईवी गिरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी मां ने शिकायत की थी कि राजेश साह की हत्या में दिलीप जायसवाल का हाथ है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इसकी ठीक से जांच हो लेकिन जांच ठीक से नहीं हुई और दिलीप जायसवाल को बचा लिया गया। एसपी ने ऐसी रिपोर्ट दी जो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ था।
उन्होंने कहा कि हमने मुकदमा दायर किया है कि किस तरह जांच को दिग्भ्रमित करके दिलीप को बचाया गया। एसपी की पत्नी को डॉक्टरी में एडमिशन मिला। उन्होंने कहा कि हत्या हुई है तो किसी ने मारा है, किसी की साजिश है। पुलिस ने उसे छुपा लिया है, जिसे सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।