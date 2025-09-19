Prasant Kishor Jan Suraaj files petition in High Court for investigation into Dilip Jaiswal role in a murder case दिलीप जायसवाल के खिलाफ मर्डर केस फिर खुलवाने हाईकोर्ट गई प्रशांत किशोर की टीम, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPrasant Kishor Jan Suraaj files petition in High Court for investigation into Dilip Jaiswal role in a murder case

दिलीप जायसवाल के खिलाफ मर्डर केस फिर खुलवाने हाईकोर्ट गई प्रशांत किशोर की टीम

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बताया है कि किशनगंज के राजेश साह की हत्या के 18 साल पुराने मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को दी गई क्लीन चिट के खिलाफ परिवार और दल के लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 19 Sep 2025 09:40 PM
share Share
Follow Us on
दिलीप जायसवाल के खिलाफ मर्डर केस फिर खुलवाने हाईकोर्ट गई प्रशांत किशोर की टीम

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के खिलाफ पार्टी के अभियान को जारी रखते बताया है कि दल के लोगों ने 18 साल पुराने किशनगंज के राजेश साह हत्याकांड की जांच के लिए परिवार को साथ लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। जन सुराज से जुड़े सीनियर वकील वाईवी गिरी ने बताया कि याचिका दाखिल हो गई है और इस पर जल्द सुनवाई होगी। प्रशांत किशोर ने जुलाई में राजेश साह की मां और बहन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आरोप लगाया था कि जायसवाल को बचाने के एवज में किशनगंज के तत्कालीन एसपी की बीवी को भाजपा नेता ने अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया था।

प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पटना में एक पीसी में कहा कि दिलीप जायसवाल पर राजेश साह की हत्या का जो आरोप है, उस केस को हमने छोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल ने केस में क्लीन चिट हासिल कर लिया था, उसको फिर से खोलने के लिए मां और बहन के साथ हाईकोर्ट गए हैं। प्रशांत ने साथ बैठे हाईकोर्ट के सीनियर वकील वाईवी गिरी की ओर देखते हुए कहा कि इस केस को वो देख रहे हैं।

सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं, मर्डर केस में जेल गए; प्रशांत किशोर का 5 NDA नेताओं पर ताबड़तोड़ आरोप

वाईवी गिरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी मां ने शिकायत की थी कि राजेश साह की हत्या में दिलीप जायसवाल का हाथ है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इसकी ठीक से जांच हो लेकिन जांच ठीक से नहीं हुई और दिलीप जायसवाल को बचा लिया गया। एसपी ने ऐसी रिपोर्ट दी जो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ था।

चार दिन में ठंडे हो जाएंगे, दम है तो जेल भेजकर दिखाए; प्रशांत किशोर का संजय जायसवाल को चैलेंज

उन्होंने कहा कि हमने मुकदमा दायर किया है कि किस तरह जांच को दिग्भ्रमित करके दिलीप को बचाया गया। एसपी की पत्नी को डॉक्टरी में एडमिशन मिला। उन्होंने कहा कि हत्या हुई है तो किसी ने मारा है, किसी की साजिश है। पुलिस ने उसे छुपा लिया है, जिसे सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।