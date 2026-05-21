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जिस पार्टी में स्पार्क, प्रशांत किशोर उसके साथ; प्रदीप गुप्ता ने विजय की जीत वाली भविष्यवाणी पर पीके के मजे ले लिए

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Pradeep Gupta Prashant Kishor: चुनाव सर्वे कंपनी एक्सिस माय इंडिया के मुखिया प्रदीप गुप्ता ने चुनाव रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर को लेकर कहा है कि पीके जिस पार्टी में स्पार्क देखते हैं, चुनाव में उसके साथ काम करते हैं।

जिस पार्टी में स्पार्क, प्रशांत किशोर उसके साथ; प्रदीप गुप्ता ने विजय की जीत वाली भविष्यवाणी पर पीके के मजे ले लिए

Pradeep Gupta Prashant Kishor: चुनावी कारोबार से एक दिग्गज प्रदीप गुप्ता दूसरे दिग्गज प्रशांत किशोर के मजे ले रहे हैं। चुनाव सर्वेक्षण कंपनी एक्सिस माय इंडिया के चेयरमैन और एमडी प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि जिस पार्टी में स्पार्क दिखता है, प्रशांत किशोर चुनाव में उसके साथ काम करते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में फिल्म स्टार सी.जे. विजय की जीत को लेकर प्रशांत की पहले ही की गई भविष्यवाणी को लेकर प्रदीप गुप्ता ने कहा कि टीम पीके तमिलनाडु में सक्रिय थी और उन्हें जमीनी हकीकत पता थी, जिसके आधार पर उन्होंने विजय की जीत का दावा किया था। तमिलनाडु चुनाव नतीजों के दिन जब विजय की बनाई दो साल पुरानी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) को सबसे बड़े दल के तौर पर जीत मिली तो प्रशांत किशोर का पुराना वीडियो वायरल हो गया था। प्रशांत किशोर ने तब कहा था कि अगर विजय अकेले लड़ेंगे तो जीत जाएंगे।

प्रदीप गुप्ता ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में तमिलनाडु चुनाव को लेकर प्रशांत की भविष्यवाणी से जुड़े सवाल पर कहा- ‘पांच साल पहले स्टालिन ने उनकी (प्रशांत किशोर) सेवा ली, डीएमके ने राजनीतिक सलाह और रणनीति के लिए। तमिलनाडु में क्या घटनाएं घट रही हैं, और उनकी जो भी कार्य करने की शैली है, तरीका है, प्रशांत किशोर या आई-पैक उस समय, वो ही पूरे ग्राउंड की तलाश करते हैं और (आंख मारते हुए) यदि उनको लगता है जिसमें, स्पार्क है जिस पार्टी में, वो उसके साथ तैयार हो जाते हैं, अपना काम करने और कारोबार बढ़ाने के लिए। तब डीएमके जीती थी।’

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एक्सिस माय इंडिया के सीएमडी ने कहा- ‘दो बार से एआईएडीएमके जीती थी। जयललिता रिपीट की थी, 2011 के बाद 2016 में। वहां अच्छा-खासा स्पेस था। सामने ये आ गए। और प्रशांत किशोर को यह अच्छे से नजर आ रहा था, क्योंकि 2024 में उन्होंने ये शुरुआत कर दी। स्टालिन के बाद भी, डीएमके के बाद भी तो अगले चुनाव आने वाले हैं। प्रशांत किशोर और उनके लोग वहां मौजूद थे, वो देख सकते थे कि नेता (विजय) उभर रहा है। यही मूल कारण था कि प्रशांत किशोर कह सके कि वो (विजय) जीत सकते हैं।’

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उत्तर प्रदेश में 2027 के फरवरी-मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज से लोगों के बीच संतोष का अनुपात अच्छा है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में यूपी में बीजेपी के लिए दिक्कत नहीं दिख रही है। हालांकि प्रदीप गुप्ता ने भाजपा को चेताते हुए यह भी कहा है कि यूपी थोड़ा अलग तरह का राज्य है और यहां थोड़े समय में मूड बदल जाता है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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