नीतीश के विजन को साकार करेगा बिजली विभाग, पांच वर्षों में 78 हजार करोड़ के निवेश का खाका तैयार
बिहार में मुख्यमंत्री के विकसित एवं आत्मनिर्भर बिहार के दृष्टिकोण के अनुरूप बिहार के बिजली क्षेत्र में मजबूत एवं निवेशक-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाएगा।
Bihar News: बिहार में अगले पांच वर्षों में बिजली परिक्षेत्र में 78 हजार करोड़ का निवेश होगा। कंपनी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विद्युत भवन में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने बैठक की। बैठक में बिजली क्षेत्र के विकास की रणनीतिक दृष्टि प्रस्तुत करने तथा निवेश और सहयोग के अवसरों की खोज पर चर्चा हुई।
बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक महेंद्र कुमार, सीआईआई प्रतिनिधिमंडल में ज्योति मुकुल, सुरेंद्र राय और संजय गोयनका के साथ-साथ बिजली उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग, ट्रांसफार्मर तथा वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में देश की शीर्ष कंपनियों के 17 प्रतिनिधि शामिल हुए। ऊर्जा सचिव ने बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुए कार्यों की जानकारी दी। कहा कि बिहार 2026 से 2031 के बीच बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा वितरण में 78,000 करोड़ से अधिक निवेश की योजना बना रहा है। विश्वास व्यक्त किया कि बिहार अगले पांच वर्षों में एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरेगा।
ड्रोन-आधारित तथा एआई-चालित प्रणाली
सरकार की प्रगतिशील नीतियां पहले ही धारणाओं को बदलना शुरू कर चुकी हैं और यह गति बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि ड्रोन-आधारित तथा एआई-चालित प्रणालियों में और सुधार की योजना है, ताकि परिचालन दक्षता बढ़े, बिजली की लागत कम हो तथा उपभोक्ताओं को सबसे कम टैरिफ पर बिजली उपलब्ध हो सके। उन्होंने निवेशक समुदाय को आश्वासन दिया कि बीएसपीएचसीएल एवं इसकी सहायक कंपनियां हर निवेशक के साथ टीम के रूप में कार्य करेंगी।
ऊर्जा सचिव ने बिहार के बिजली क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें राज्य सरकार की 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार तथा अवसंरचना आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। बैठक में एनएचपीसी लि., टाटा पावर, लूम सोलर, रिन्यू, हिटाची एनर्जी, अवाडा ग्रुप, इक्विरस कैपिटल, सनश्योर एनर्जी तथा ट्रूरेई ओरियाना पावर के प्रतिनिधि शामिल थे।
निवेशकों को बताया गया कि बिजली कंपनी का राजस्व संग्रह वित्तीय वर्ष 2020 के 8,598 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 17,115 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एटीएंडसी हानि 35.12% से घटकर 15.54% रह गई। पिछले दशक में 75,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया गया है, जिससे पीक ऑवर मांग वित्तीय वर्ष 2013 के 1,802 मेगावाट से बढ़कर 2025 में 8,752 मेगावाट हो गई है।
राज्य में 220 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता
ऊर्जा सचिव ने बताया कि राज्य अब 220 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति तथा व्यापक विद्युतीकरण के साथ सेवा प्रदान कर रहा है। बैठक मुख्यमंत्री के विकसित एवं आत्मनिर्भर बिहार के दृष्टिकोण के अनुरूप बिहार के बिजली क्षेत्र में मजबूत एवं निवेशक-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के बीएसपीएचसीएल के संकल्प को मजबूत करती है।
