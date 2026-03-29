पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, परिजनों ने किया दाह संस्कार; बंगाल में जिंदा मिला किशनगंज का अमर
किशनगंज शहर के खगड़ा तीन नंबर रेलवे फाटक के निकट बीते गुरुवार की देर रात को एक एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई थी। उसकी पहचान दो दिनों से लापता युवक अमर के रूप में कर ली गई जबकि अमर पश्चिम बंगाल में था।
बिहार के किशनगंज में एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। एक युवक को मृत मानकर परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन बाद में वो युवक जीवित निकला। किशनगंज के सदर थाना इलाके के मोतीबाग का निवासी बंगाल में जिंदा पाया गया। अंतिम संस्कार से पहले शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया था। पुलिस अब पता लगाने में जुट गई है कि जिसका पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार कराया गया वह युवक कौन था।
पूरा मामला किशनगंज सदर थाना क्षेत्र के मोतीबाग से जुड़ा हुआ है। युवक की पहचान अमर चौहान के रूप में की गयी है। जानकारी के अनुसार किशनगंज शहर के खगड़ा तीन नंबर रेलवे फाटक के निकट बीते गुरुवार की देर रात को एक एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई थी। सूचना पर आरपीएफ मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। इस मामले में किशनगंज सदर थाना में यूडी केस दर्ज करवाया गया था।
इधर मोतीबाग का युवक अमर चौहान गुरुवार से लापता था। उसके परिजन शुक्रवार की सुबह मोतीबाग से सदर अस्पताल पहुंचे थे। परेशान होने के कारण परिजन समझ नहीं पाए। उसकी पहचान मोतीबाग निवासी युवक के रूप में कर लिया गया। परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर घर चले गए। जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।
संस्कार करके श्मशान घाट से लौटने के बाद परिजनों को एक संबंधी का फोन आया जिस नाम के युवक का अंतिम संस्कार किया गया है वह तो जीवित है और बंगाल के पांजीपाड़ा में है। यह सुनकर परिजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और बंगाल के पांजीपाड़ा से उसे लाया गया। सदर थाना की पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई। इधर मामले में पुलिस के द्वारा सदर थाना में एक और यूडी केस दर्ज करवाया गया है।
एसपी संतोष कुमार ने बताया कि परिजनों की पहचान के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाता है। इस केस में भी ऐसा ही किया गया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया है,उसकी शिनाख्त करवाई जा रही है।
इस घटना से सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई वह कौन था? बगैर पहचान के अमर चौहान के परिजनों को अन्य युवक का शव कैसे सौंप दिया गया? किशनगंज पुलिस इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने में जुट गई है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें