JDU दफ्तर से हटा '25 से 30, फिर से नीतीश' वाला पोस्टर; मुकेश सहनी ने BJP पर लगाया यह आरोप

पटना में जदयू दफ्तर के पास लगे बड़े और महत्वपूर्ण पोस्टर को हटा दिया गया है। बिहार चुनाव से जुड़े पोस्टर हटाए गए हैं जिनमें 25 से 30 फिर से नीतीश वाला पोस्टर भी शामिल है।

Nitish Poster Removed: बिहार सत्ता परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। नीतीश कुमार सीएम की कु्र्सी पर चंद दिनों के मेहमान हैं। दो दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के किसी नेता के पास होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। इस बीच पटना में जदयू दफ्तर के पास लगे बड़े और महत्वपूर्ण पोस्टर को हटा दिया गया है। बिहार चुनाव से जुड़े पोस्टर हटाए गए हैं जिनमें 25 से 30 फिर से नीतीश वाला पोस्टर भी शामिल है जिस नारे के आधार पर जनता ने एनडीए को 202 सीटों का मैंडेट दिया था। पोस्टर हटाए जाने पर राजनीति भी शुरू हो गई है।

महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि कहा कि अभी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है, लेकिन जेडीयू कार्यालय से उनके नाम के कई पोस्टर हटाए जाने लगे। दावा किया कि अभी जो नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं वे लोग भी कुछ दिनों में नीतीश कुमार को भूल जाएंगे। सब बीजेपी की प्लानिंग है।

मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी की मंशा नहीं थी कि नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाए। लेकिन मजबूरी में बनाना पड़ा क्योंकि उनके नाम पर वोट लिया गया था। एनडीए ने 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे पर बहुमत हासिल किया था। सरकार बनने के साथ ही बीजेपी ने अपनी प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया था। कामयाबी अब मिली है। उन्हें जबरन राज्यसभा भेजा गया।

वीआईपी चीफ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा गई है। आज राज्य भर में अपराधियों का वर्चस्व कायम हो गया है। सत्ताधारी दल के नेता सरकार बनाने में जुटे हुए हैं। जदयू अब पार्टी ही नहीं रही। भाजपा इसे बर्बाद करने पर पर तुली हुई है।