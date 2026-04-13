JDU दफ्तर से हटा '25 से 30, फिर से नीतीश' वाला पोस्टर; मुकेश सहनी ने BJP पर लगाया यह आरोप
पटना में जदयू दफ्तर के पास लगे बड़े और महत्वपूर्ण पोस्टर को हटा दिया गया है। बिहार चुनाव से जुड़े पोस्टर हटाए गए हैं जिनमें 25 से 30 फिर से नीतीश वाला पोस्टर भी शामिल है।
Nitish Poster Removed: बिहार सत्ता परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। नीतीश कुमार सीएम की कु्र्सी पर चंद दिनों के मेहमान हैं। दो दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के किसी नेता के पास होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। इस बीच पटना में जदयू दफ्तर के पास लगे बड़े और महत्वपूर्ण पोस्टर को हटा दिया गया है। बिहार चुनाव से जुड़े पोस्टर हटाए गए हैं जिनमें 25 से 30 फिर से नीतीश वाला पोस्टर भी शामिल है जिस नारे के आधार पर जनता ने एनडीए को 202 सीटों का मैंडेट दिया था। पोस्टर हटाए जाने पर राजनीति भी शुरू हो गई है।
महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि कहा कि अभी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है, लेकिन जेडीयू कार्यालय से उनके नाम के कई पोस्टर हटाए जाने लगे। दावा किया कि अभी जो नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं वे लोग भी कुछ दिनों में नीतीश कुमार को भूल जाएंगे। सब बीजेपी की प्लानिंग है।
मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी की मंशा नहीं थी कि नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाए। लेकिन मजबूरी में बनाना पड़ा क्योंकि उनके नाम पर वोट लिया गया था। एनडीए ने 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे पर बहुमत हासिल किया था। सरकार बनने के साथ ही बीजेपी ने अपनी प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया था। कामयाबी अब मिली है। उन्हें जबरन राज्यसभा भेजा गया।
वीआईपी चीफ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा गई है। आज राज्य भर में अपराधियों का वर्चस्व कायम हो गया है। सत्ताधारी दल के नेता सरकार बनाने में जुटे हुए हैं। जदयू अब पार्टी ही नहीं रही। भाजपा इसे बर्बाद करने पर पर तुली हुई है।
बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने दावा किया कि एनडीए के नेताओं ने विधानभा चुनाव में कई वादे किए थे। उन वायदों को सरकार ने आजतक पूरा नहीं किया। सरकार बनने के समय से ही सत्ताधारी दल के लोग सरकार-सरकार खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश मिला था, लेकिन अब भाजपा सत्ता में आने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को जबरन दिल्ली भेज दिया। जनता की परवाह किसी को नहीं है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें