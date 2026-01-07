Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsPosing as police jeweler duped of 15 lakh jewelry by criminals in uniform in Muzaffarpur Bihar
पुलिस बनकर जेवर कारोबारी से 15 के ज्वेलरी की ठगी, वर्दी वाले बदमाशों ने ऐसे दिया झांसा

पुलिस बनकर जेवर कारोबारी से 15 के ज्वेलरी की ठगी, वर्दी वाले बदमाशों ने ऐसे दिया झांसा

संक्षेप:

पुलिस से वेष में बदमाशों ने परमानंद गुप्ता को लूट की सूचना दी और पहने हुए गहने उतरवा दिए। उन्हें एक कागज में रखवाया और लेकर फरार हो गए।

Jan 07, 2026 03:50 pm ISTSudhir Kumar मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने पुलिस बनकर एक जेवर करोबारी से 15 लाख की ज्वेलरी ठग लिए। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार की है। बुधवार की दोपहर आभूषण कारोबारी परमानंद प्रसाद गुप्ता से 15 लाख के ज्वेलरी की ठगी कर ली गई। अपराधियों ने फर्जी पुलिस बनकर इस घटना को अंजाम दिया है।

पीड़ित कारोबारी मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग के रहने वाले वाले है। घटना से पूर्व वह अपने घर से अघोरिया बाजार तिलकुट लेने आए थे। वहां से लौटने के दौरान आम गोला रोड में महज कुछ दूर आगे बढ़ते ही दो लोगों ने उन्हें रोक लिया। बोला कि आगे अशोक कुमार के घर में बड़ी लुट हो गई है। आप इतना जेवर पहन कर आगे नहीं जा सकते है। इसको आप उतार कर डिक्की में रखिए। जैसे वह अपने जेवर उतारने लगे। इसी बीच दोनों ने अपने पॉकेट से कागज निकाल कर कहा कि इसमें रखिए। जैसे परमानंद गुप्ता ने जेवर उस कागज में रखा कि दोनों उन्हें चकमा देकर फरार हो गया। ठगों ने दूसरा कागज उनके डिक्की में रख दिया वहां से आगे निकल गये।

थोड़ी ही देर बाद जब परमानंद को शक हुआ और वे कागज को खोलकर देखा। उन्होंने अपना माथा पीट लिया क्योंकि राहद में लोहे का छोटा छोटा दो बोल्ट और गिट्टी का टुकड़ा मिला। देखते ही उनके होश उड़ गए। स्थिर होकर उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित से पूछताछ के बाद घटना स्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस खंगाल रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
