पुलिस बनकर जेवर कारोबारी से 15 के ज्वेलरी की ठगी, वर्दी वाले बदमाशों ने ऐसे दिया झांसा

संक्षेप: पुलिस से वेष में बदमाशों ने परमानंद गुप्ता को लूट की सूचना दी और पहने हुए गहने उतरवा दिए। उन्हें एक कागज में रखवाया और लेकर फरार हो गए।

बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने पुलिस बनकर एक जेवर करोबारी से 15 लाख की ज्वेलरी ठग लिए। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार की है। बुधवार की दोपहर आभूषण कारोबारी परमानंद प्रसाद गुप्ता से 15 लाख के ज्वेलरी की ठगी कर ली गई। अपराधियों ने फर्जी पुलिस बनकर इस घटना को अंजाम दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पीड़ित कारोबारी मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग के रहने वाले वाले है। घटना से पूर्व वह अपने घर से अघोरिया बाजार तिलकुट लेने आए थे। वहां से लौटने के दौरान आम गोला रोड में महज कुछ दूर आगे बढ़ते ही दो लोगों ने उन्हें रोक लिया। बोला कि आगे अशोक कुमार के घर में बड़ी लुट हो गई है। आप इतना जेवर पहन कर आगे नहीं जा सकते है। इसको आप उतार कर डिक्की में रखिए। जैसे वह अपने जेवर उतारने लगे। इसी बीच दोनों ने अपने पॉकेट से कागज निकाल कर कहा कि इसमें रखिए। जैसे परमानंद गुप्ता ने जेवर उस कागज में रखा कि दोनों उन्हें चकमा देकर फरार हो गया। ठगों ने दूसरा कागज उनके डिक्की में रख दिया वहां से आगे निकल गये।