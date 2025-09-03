portable mini jammer and mounted vehicles vip security force ssg will become more powerful पोर्टेबल मिनी जैमर, फाइव-जी माउंटेड वाहन; बिहार में वीआईपी सुरक्षा में लगी एसएसजी की ताकत बढ़ेगी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsportable mini jammer and mounted vehicles vip security force ssg will become more powerful

पोर्टेबल मिनी जैमर, फाइव-जी माउंटेड वाहन; बिहार में वीआईपी सुरक्षा में लगी एसएसजी की ताकत बढ़ेगी

एसएसजी के बम निरोधक दस्ता को सुदृढ़ करने के लिए 20.57 करोड़ की राशि से एक दर्जन अत्याधुनिक बॉम्ब सूट, दस बॉम्ब ब्लैंकेट, दस बॉम्ब बास्केट व सेफ्टी सर्किल, 31 एलईडी सर्चलाइट आदि की खरीद होगी। जवानों के लिए 50 लाख की लागत से जिम उपकरणों की भी खरीद होगी।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाWed, 3 Sep 2025 07:59 AM
share Share
Follow Us on
पोर्टेबल मिनी जैमर, फाइव-जी माउंटेड वाहन; बिहार में वीआईपी सुरक्षा में लगी एसएसजी की ताकत बढ़ेगी

बिहार में वीआईपी सुरक्षा में लगने वाले विशेष सुरक्षा दल (एसएसजी) के लिए आधा दर्जन पोर्टेबल मिनी जैमर और तीन फाइव-जी माउंटेड जैमर वाहन की खरीद होगी। 25 हैंडहेल्ड सर्च लाइट और प्रोजेक्ट भी खरीदे जायेंगे। इसे लेकर गृह विभाग ने 21.37 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

एसएसजी के बम निरोधक दस्ता को सुदृढ़ करने के लिए 20.57 करोड़ की राशि से एक दर्जन अत्याधुनिक बॉम्ब सूट, दस बॉम्ब ब्लैंकेट, दस बॉम्ब बास्केट व सेफ्टी सर्किल, 31 एलईडी सर्चलाइट आदि की खरीद होगी। जवानों के लिए 50 लाख की लागत से जिम उपकरणों की भी खरीद होगी।

ये भी पढ़ें:80 से ज्यादा घर कोसी में विलीन, गांवों का सड़क संपर्क टूटा; बिहार में बाढ़

बुलेटप्रूफ कार की खरीद को 15.99 करोड़ जारी

गृह विभाग ने अतिविशिष्ट श्रेणी की सुरक्षा में लगाये जाने वाले बुलेटप्रूफ कार की खरीद के लिए भी 15.99 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। छह बुलेट प्रूफ एसयूवी और पांच बुलेट प्रूफ कार की खरीद की जा रही है। इसके अलावा बिहार पुलिस के 20 पुराने कार के विरुद्ध 16 बुलेटप्रूफ टोयोटा फॉर्च्युनर गाड़ी की भी खरीद की जा रही है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल-उत्तराखंड में लैंड स्लाइड के नाम पर बिहार में ठगी, खाते से उड़ाए पैसे