पोर्टेबल मिनी जैमर, फाइव-जी माउंटेड वाहन; बिहार में वीआईपी सुरक्षा में लगी एसएसजी की ताकत बढ़ेगी

एसएसजी के बम निरोधक दस्ता को सुदृढ़ करने के लिए 20.57 करोड़ की राशि से एक दर्जन अत्याधुनिक बॉम्ब सूट, दस बॉम्ब ब्लैंकेट, दस बॉम्ब बास्केट व सेफ्टी सर्किल, 31 एलईडी सर्चलाइट आदि की खरीद होगी। जवानों के लिए 50 लाख की लागत से जिम उपकरणों की भी खरीद होगी।

बिहार में वीआईपी सुरक्षा में लगने वाले विशेष सुरक्षा दल (एसएसजी) के लिए आधा दर्जन पोर्टेबल मिनी जैमर और तीन फाइव-जी माउंटेड जैमर वाहन की खरीद होगी। 25 हैंडहेल्ड सर्च लाइट और प्रोजेक्ट भी खरीदे जायेंगे। इसे लेकर गृह विभाग ने 21.37 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

