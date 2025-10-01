बिहार में गरीब के बेटा को दबंग की बेटी से हुआ प्यार, लड़की वालों ने गोलू को पीट-पीट कर मार डाला

Bihar Crime News: मौत की सूचना सदर अस्पताल पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। सदर थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि मृतक की मां प्रतिमा देवी द्वारा दर्ज करायी गई प्राथमिकी में नौ लोगों को नामजद किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।

Bihar Crime News: बिहार में एक गरीब के बेटे को दबंग की बेटी से प्यार करने पर अपनी जान गंवानी पड़ी। शेखपुरा जिले में प्रेम प्रसंग में बेरहमी से पीट-पीटकर एक युवक की हत्या कर दी गई। दबंगों ने युवक को इतना मारा था कि उसके के दोनों हाथ, कमर और सीने की हड्डी टूटी हुई थी।मृतक शहर के लालबाग निवासी जीतेंद्र चंद्रवंशी का 21 वर्षीय पुत्र गोलू है। इस हैरान कर देने वाले हत्याकांड में प्रेमिका के पिता समेत नौ के खिलाफ एफआईआर कराई गई है।

युवक का कसूर यह कि गरीब का बेटा होकर वो दबंग की बेटी से प्यार कर बैठा था। पिटाई के बाद गंभीर अवस्था में युवती के पिता सोमवार की शाम युवक को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने ले गए, लेकिन चिकित्सक ने इलाज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती का पिता घायल को छोड़कर भाग निकला।