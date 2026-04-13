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हड्डियों के दर्द से परेशान? बिना दवा ऐसे ठीक करें घुटने और कमर का दर्द; बस करिए ये काम

Apr 13, 2026 02:30 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पटना के निदेशक डॉ. राकेश चौधरी ने कहा कि खराब जीवनशैली और एक्सरसाइज की कमी हड्डियों की 70% बीमारियों की जड़ है। विटामिन-डी और कैल्शियम की कमी के साथ-साथ ऑफिस में घंटों एक ही जगह बैठने से गर्दन और कमर दर्द की समस्या बढ़ रही है।

हड्डियों के दर्द से परेशान? बिना दवा ऐसे ठीक करें घुटने और कमर का दर्द; बस करिए ये काम

Patna News: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और सुस्त जीवनशैली ने लोगों के शरीर को बीमारियों का घर बना दिया है। खासकर फिजिकल वर्क की कमी और घंटों एक ही जगह बैठकर काम करने की आदत की वजह से कमर, गर्दन और घुटनों का दर्द अब घर-घर की कहानी बन गया है। इस गंभीर विषय पर एलएनजेपी हड्डी रोग अस्पताल के निदेशक डॉ. राकेश चौधरी ने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम दुर्घटना और चोट को छोड़ दें, तो हड्डियों से जुड़ी करीब 70 पर्सेन्ट समस्याओं और बीमारियों से केवल एक्सरसाइज और सही जीवनशैली अपनाकर छुटकारा पाया जा सकता है। डॉ. चौधरी ने कहा कि आजकल लोग खानपान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जंक फूड को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे शरीर में विटामिन-डी और कैल्शियम की भारी कमी हो रही है और हड्डियां वक्त से पहले कमजोर हो रही हैं।

गलत तरीके से बैठना है मुख्य कारण

डॉ. चौधरी के अनुसार, एक्सरसाइज न करने से जोड़ों का जाम होना और नसों पर दबाव पड़ना आम हो गया है। खासकर ऑफिस में काम करने वाले लोग घंटों एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं, जिससे गर्दन और कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों पर बुरा असर पड़ता है। जब मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, तो शरीर का पूरा भार हड्डियों और जोड़ों पर आ जाता है, जिससे दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे काम के बीच-बीच में उठकर थोड़ा स्ट्रेचिंग करें या हल्का व्यायाम करें। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो आगे चलकर फिजियोथेरेपी और महंगी दवाओं की जरूरत पड़ सकती है।

उम्र के साथ हड्डियों का रखिए ख्याल

उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का कमजोर होना और घुटनों में घिसाव शुरू होना सामान्य है, लेकिन इसे संतुलित आहार और एक्सरसाइज से धीमा किया जा सकता है। डॉ. राकेश चौधरी ने बताया कि 50 वर्ष की उम्र के बाद जोड़ों में दर्द की शिकायत अक्सर नसों पर दबाव पड़ने के कारण होती है। ऐसे में एक्स रे कराकर जोड़ों की सही स्थिति का पता लगाना जरूरी होता है। सीढ़ियां चढ़ने पर होने वाले दर्द को उन्होंने वजन बढ़ने और हड्डियों की कमजोरी का लक्षण बताया है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को रोज सुबह और शाम कम से कम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज या योग के लिए जरूर निकालना चाहिए।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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