हड्डियों के दर्द से परेशान? बिना दवा ऐसे ठीक करें घुटने और कमर का दर्द; बस करिए ये काम
लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पटना के निदेशक डॉ. राकेश चौधरी ने कहा कि खराब जीवनशैली और एक्सरसाइज की कमी हड्डियों की 70% बीमारियों की जड़ है। विटामिन-डी और कैल्शियम की कमी के साथ-साथ ऑफिस में घंटों एक ही जगह बैठने से गर्दन और कमर दर्द की समस्या बढ़ रही है।
Patna News: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और सुस्त जीवनशैली ने लोगों के शरीर को बीमारियों का घर बना दिया है। खासकर फिजिकल वर्क की कमी और घंटों एक ही जगह बैठकर काम करने की आदत की वजह से कमर, गर्दन और घुटनों का दर्द अब घर-घर की कहानी बन गया है। इस गंभीर विषय पर एलएनजेपी हड्डी रोग अस्पताल के निदेशक डॉ. राकेश चौधरी ने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम दुर्घटना और चोट को छोड़ दें, तो हड्डियों से जुड़ी करीब 70 पर्सेन्ट समस्याओं और बीमारियों से केवल एक्सरसाइज और सही जीवनशैली अपनाकर छुटकारा पाया जा सकता है। डॉ. चौधरी ने कहा कि आजकल लोग खानपान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जंक फूड को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे शरीर में विटामिन-डी और कैल्शियम की भारी कमी हो रही है और हड्डियां वक्त से पहले कमजोर हो रही हैं।
गलत तरीके से बैठना है मुख्य कारण
डॉ. चौधरी के अनुसार, एक्सरसाइज न करने से जोड़ों का जाम होना और नसों पर दबाव पड़ना आम हो गया है। खासकर ऑफिस में काम करने वाले लोग घंटों एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं, जिससे गर्दन और कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों पर बुरा असर पड़ता है। जब मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, तो शरीर का पूरा भार हड्डियों और जोड़ों पर आ जाता है, जिससे दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे काम के बीच-बीच में उठकर थोड़ा स्ट्रेचिंग करें या हल्का व्यायाम करें। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो आगे चलकर फिजियोथेरेपी और महंगी दवाओं की जरूरत पड़ सकती है।
उम्र के साथ हड्डियों का रखिए ख्याल
उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का कमजोर होना और घुटनों में घिसाव शुरू होना सामान्य है, लेकिन इसे संतुलित आहार और एक्सरसाइज से धीमा किया जा सकता है। डॉ. राकेश चौधरी ने बताया कि 50 वर्ष की उम्र के बाद जोड़ों में दर्द की शिकायत अक्सर नसों पर दबाव पड़ने के कारण होती है। ऐसे में एक्स रे कराकर जोड़ों की सही स्थिति का पता लगाना जरूरी होता है। सीढ़ियां चढ़ने पर होने वाले दर्द को उन्होंने वजन बढ़ने और हड्डियों की कमजोरी का लक्षण बताया है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को रोज सुबह और शाम कम से कम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज या योग के लिए जरूर निकालना चाहिए।