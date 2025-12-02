बिहार में गंगा का प्रदूषण घटा पर नहाने लायक अब भी नहीं, बैक्टीरिया और फेकल कॉलीफॉर्म में आई कमी

संक्षेप: विशेषज्ञों का मानना है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के स्थापित होने के बाद से गंगा में फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया में भारी कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, गंगा के जल की सबसे बेहतर गुणवत्ता दानापुर में पीपापुल के पास है।

बिहार में बक्सर से कहलगांव तक गंगा के पानी में प्रदूषण की मात्रा में कमी आई है। लेकिन, अब भी इसका पानी स्नान करने लायक नहीं है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से चौसा से कहलगांव तक 34 जगहों पर गंगा जल के नमूनों की प्रयोगशालाओं में बारी-बारी से जांच में यह तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक गंगा में फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया में भारी कमी आई है। यदि सुधार की यही रफ्तार रही तो एक दो साल में बिहार में 34 में से 24 जगहों पर गंगा का पानी नहाने के लायक हो जाएगा।

बैक्टीरिया में चार से 10 गुना तक कमी आई है पर्षद ने पिछले चार वर्षों के दौरान गंगा जल के नमूनों की जांच से प्राप्त आंकड़ों का मिलान करने पर पाया गया कि पहले जिन घाटों पर इस कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी लाखों में थी, वहां इसकी संख्या अब हजार में पहुंच गई है। बैक्टीरिया में चार से दस गुना तक कमी आई है।

क्या है फेकल कॉलीफॉर्म फेकल कोलीफॉर्म एक तरह का बैक्टीरिया है। इससे मानव और पशुओं का मल सीधे जल में प्रवाहित करना है। नदियों में इसकी अधिकता से ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। यह जलीय पर्यावरण के संतुलन के लिए जरूरी जीवाणुओं को भी खत्म देता है। मानक के अनुसार, फेकल कोलीफॉर्म का स्तर 500 एमपीएन प्रति 100 मिली या उससे कम होने पर पानी पीने या नहाने के लिए सुरक्षित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2500 एमपीएन प्रति 100 मिली लीटर है।