Bihar Weather: बिहार में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक,पछुआ हवा से ठिठुरन बढ़ी; पटना की हवा बिगड़ी
विशेषज्ञों के अनुसार ठंड की बढ़ोतरी के साथ हवाओं की गति धीमी होती जाएगी। ऐसे में प्रदूषण की स्थिति में और बढ़ोतरी होगी। इधर, नगर निगम की ओर से राजधानी की प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाया गया है।
बिहार में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक है। राज्य में पछुआ हवा की रफ्तार ने ठंड बढ़ा दी है। गयाजी में शनिवार का दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री और न्यूनतम 9.2 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं पटना सहित प्रदेश में 15 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इससे विशेषकर सुबह और शाम में ठंड का एहसास हो रहा है। राज्य में अगले दो-तीन दिनों तक सुबह के समय कोहरा छाने के आसार हैं।
लेकिन तीन-चार दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। हालांकि शनिवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 24.9 और न्यूनतम 13 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को पटना में सुबह में कोहरा छाया रहेगा।
पटना सहित 20 शहरों की हवा शनिवार को प्रदूषित रही। इनमें आठ शहरों में हवा संतोषजनक श्रेणी में पाई गई, जबकि 14 शहरों में मध्यम स्तर का प्रदूषण रहा।सासाराम में वायु गुणवत्ता सूचकांक 174 दर्ज किया गया। पटना का एक्यूआई शनिवार को 139 रहा। समनपुरा में सर्वाधिक 186 एक्यूआई रिकॉर्ड हुआ। गांधी मैदान और तारामंडल के आसपास की हवा शनिवार को मध्यम श्रेणी की रही।
इधर, नगर निगम की ओर से राजधानी की प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाया गया है। गांधी मैदान व समनपुरा की ओर प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वाटर स्प्रिंकलर मशीनों से छिड़काव भी बढ़ाया गया है।
राज्य के इन शहरों में मध्यम श्रेणी का रहा प्रदूषण
सासाराम 174, आरा 148, बक्सर 146, हाजीपुर 150, पटना 139, मुंगेर 129, बेगूसराय 126, मुजफ्फरपुर 123, गया 118, भागलपुर 110, बिहारशरीफ 108, राजगीर 107, किशनगंज 106 और औरंगाबाद 102