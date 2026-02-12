Hindustan Hindi News
झूठा-लूच्चा, जौ-गेहूं, बाछा-बाछी पर आई राजनीति; कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह क्यों भड़के?

झूठा-लूच्चा, जौ-गेहूं, बाछा-बाछी पर आई राजनीति; कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह क्यों भड़के?

संक्षेप:

भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता के लिए झूठा, लूच्चा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों का नकली हितैषी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह गेहूं और जौ के पौधे या गाय की बाछा और बाछी की पहचान नहीं कर पाएंगे।

Feb 12, 2026 02:43 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
नरेंद्र मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता के लिए झूठा, लूच्चा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों का नकली हितैषी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह गेहूं और जौ के पौधे या गाय की बाछा और बाछी की पहचान नहीं कर पाएंगे। मंत्री ने उन पर विदेशों में भारत की छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया और कहा कि इनकी भी फाइल खुलने वाली है।

दिल्ली में एक न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में गिरिराज सिंह इस सवाल पर भड़क गए कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसानों के हितों के साथ सरकार ने समझौता कर दिया। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जैसा झूठा नेता नहीं देखा। वे कितना झूठ बोलते हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। वे किसानों के नकली हितैषी हैं। मेरे साथ खेत में चलकर गेहूं और जौ के पौधे में जरा अंतर बता देंं। वे गाय की बाछी और बछड़े को भी पहचान पाएंगे कि कौन किस लिंग का है। ऐसे नेता किसानों के बारे में बात करते हैं।

गिरिराज सिंह ने कहा कि उनके पूरे खानदान ने किसानों को धोखा दिया। वे किसानों के हित की बात कैसे कर सकते हैं। किसानों के हित की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वे नरेन्द्र मोदी हैं। राहुल गांधी देश में भ्रम फैला रहे हैं। वे गृह युद्ध कराने में लगे हैं। जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कह दिया कि किसानों के कल्याण पर सरकार की पूरी नजर है। मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वासन दिया है कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। देश की जनता को नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी को खती, किसानी की एबीसीडी भी पता नहीं है। अब इनका भी फाइल खुलने वाला है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
