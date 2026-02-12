झूठा-लूच्चा, जौ-गेहूं, बाछा-बाछी पर आई राजनीति; कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह क्यों भड़के?

संक्षेप: भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता के लिए झूठा, लूच्चा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों का नकली हितैषी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह गेहूं और जौ के पौधे या गाय की बाछा और बाछी की पहचान नहीं कर पाएंगे।

नरेंद्र मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता के लिए झूठा, लूच्चा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों का नकली हितैषी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह गेहूं और जौ के पौधे या गाय की बाछा और बाछी की पहचान नहीं कर पाएंगे। मंत्री ने उन पर विदेशों में भारत की छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया और कहा कि इनकी भी फाइल खुलने वाली है।

दिल्ली में एक न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में गिरिराज सिंह इस सवाल पर भड़क गए कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसानों के हितों के साथ सरकार ने समझौता कर दिया। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जैसा झूठा नेता नहीं देखा। वे कितना झूठ बोलते हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। वे किसानों के नकली हितैषी हैं। मेरे साथ खेत में चलकर गेहूं और जौ के पौधे में जरा अंतर बता देंं। वे गाय की बाछी और बछड़े को भी पहचान पाएंगे कि कौन किस लिंग का है। ऐसे नेता किसानों के बारे में बात करते हैं।