सम्मान पर सियासत; शिबू सोरेन को पद्मभूषण पर पप्पू यादव ने मोदी पर निशाना साधा, भारत रत्न की मांग

संक्षेप:

दिशोम गुरु स्व. शिबू सोरेन को पद्म भूषण की उपाधि दिए जाने पर पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

Jan 26, 2026 01:56 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
77 वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। झारखंड के पूर्व सीएम और दिशोम गुरु के नाम से विख्यात आदिवासी नेता स्व. शिबू सोरेन(मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता) को पद्मभूषण की उपाधि से नवाजा गया। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया जबकि पूर्णिया निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सियासत शुरू कर दिया है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह आदिवासी समाज के प्रति सरकार की हीनभावना है।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पप्पू यादव ने लिखा है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी आदिवासी अस्मिता,अधिकार,पहचान के प्रतीक हैं। उन्हें भारतरत्न से नवाजा जाना चाहिए। पद्मभूषण देना मोदी सरकार की आदिवासी समाज के प्रति हीनभावना का परिचायक है। आज़ादी के बाद का सर्वोच्च आदिवासी राजनेता,संथाली संघर्ष संस्कृति अर्थात गुरुजी सम्मान के मोहताज नहीं है।

गुरु जी को पद्म भूषण दिए जाने पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी खुशी जाहिर की। रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन के दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने इसके लिए केंद्र सरकर को धन्यवाद और झारखंड वासियों को बधाई दी। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रवीन्द्र नाथ महतो ने भी इस नेक काम के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि गुरु जी भारत रत्न के हकदार हैं। उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए।

इधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने गुरुजी के योगदान को याद करते हुए उन्हें भारत रत्न दिए जाने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि हम सबके प्रिय सम्माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण सम्मान की घोषणा के लिए झारखंड की समस्त जनता की ओर से केंद्र सरकार को हार्दिक आभार और धन्यवाद। गुरुजी का जीवन राजनीतिक सीमाओं से ऊपर अनंत तक जाता है। देश के आदिवासी समाज के बीच, भारत मां के सच्चे सपूत, दिशोम गुरु शिबू सोरेन भारत रत्न थे, हैं और हमेशा रहेंगे।

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इफान अंसारी(कांग्रेस नेता) शिबू सोरेन के पद्म भूषण दिए जाने पर बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा है कि गुरुजी जैसे व्यक्तित्व के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए।

टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
