लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती पर सियासत तेज, राबड़ी और तेजस्वी ने लौटाई सिक्योरिटी; RJD भड़का
लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपने आवास से सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस कर दिया है। तेजस्वी यादव ने अपनी Y प्लस सिक्योरिटी लौटा दिया है। लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती किए जाने से राजद भड़क गई है।
Bihar Security Politics: बिहार में वीआईपी सिक्योरिटी पॉलिटिक्स हाई है। परिवार से सदस्यों की सुरक्षा में कटौती से नाराज होकर लालू यादव, राबड़ी देवी ने अपने आवास से सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस कर दिया है। राबड़ी आवास के बाहर सन्नाटा पसरा है। तेजस्वी यादव के आवास से भी सुरक्षाकर्मियों को वापस कर दिया है। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से Y प्लस सुरक्षा प्राप्त है। आज तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटने वाले हैं उसके बाद सियासी तापमान और बढ़ सकता है। लालू परिवार के सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था रिवाइज किए जाने पर राजद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो बीजेपी बचाव में उतर गई है।
राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने बताया कि आज सुबह सुरक्षाकर्मियों को वापस करने का फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से सुरक्षा घटाने के विरोध में उन्होंने यह कदम उठाया गयाा है। राजद आलाकमान और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की ओर से सुरक्षा वापस करने के बाद पार्टी कार्यकर्ता 10, सर्कुलर रोड के बाहर जमा होने लगे हैं। पार्टी का कहना है कि अब कार्यकर्ता ही सुरक्षा में तैनात रहेंगे।
शक्ति यादव ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार की जेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को दी गई सिक्योरिटी क्यों वापस नहीं ली जा रही है। आरोप लगाया कि सरकार जन नेता लालू यादव की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। लालू प्रसाद एक विचारधारा हैं। इनकी विचारधारा से निकलकर कई लोगों ने देश की राजनीति में पहचान बनाई है। सरकार का यह कदम राजनैतिक सूचिता का हनन है। हमारे नेता को अगर खरोंच भी आई तो जनाक्रोश को सरकार नहीं झेल गई।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें