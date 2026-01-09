LFJ केस में कोर्ट के फैसले पर सियासत तेज, BJP-JDU नेताओं कर दी बड़ी डिमांड

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsPolitics intensifies over court verdict in LFJ case, BJP-JDU leaders demand speedy trial and property investigation
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव समेत पर चार्ज फ्रेम कर दिया है। कोर्ट के फैसले पर सियासत भी गर्म हो गई है।

Jan 09, 2026 12:04 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद साल 2026 की शुरुआत में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट(सीबीआई स्पेशल कोर्ट) ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव समेत पर चार्ज फ्रेम कर दिया है। कोर्ट के फैसले पर सियासत भी गर्म हो गई है। बीजेपी और जदयू के प्रवक्ताओं ने लालू परिवार पर पॉलिटिकल-क्रिमिलन सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाते हुए त्वरित सुनवाई की मांग की है। यह भी डिमांड किया है कि देश भर में लालू परिवार की संपत्तियों की जांच की जाए।

स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला आते ही लालू परिवार पर हमले की झड़ी लग गई। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा लालू यादव का पूरा परिवार पॉलिटिकल-क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। कोर्ट के निर्णय से यह साबित हो गया। भ्रष्ट आचरण से अकूत सम्पत्ति बनाने का टूल समझकर राजनीति करते हैं। पूरे देश में इस परिवार की संपत्ति है। इस परिवार ने बिहार के सरकारी खजाने को लूटकर अपनी संपत्ति बनाई है। बिहार की गरीब जनता को लूटा है।

उन्होने तेजस्वी यादव पर भी हमला किया। कहा कि वे पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। कोर्ट के ऑर्डर से देश में लैड किए हैं नहीं तो अबतक विदेश में छुट्टियां मनाते रहते। नीरज कुमार ने कहा कि भारत का कानून सबके लिए बराबर है। पहले जनता ने 25 सीटों पर समेट दिया। अब कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया।

जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू परिवार को घेरा। कहा कि कोर्ट का यह कहना कि क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट लालू परिवार चला रहा था, बहुत शर्मनाक है। लालू यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें। राबड़ी देवी के परिजन नाटा चौधरी से भी लालू यादव ने नौकरी के बदले जमीन ले लिया। उन्हें भी विधान परिषद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव के उपनाम तरुण के नाम से संपत्ति ली गई। उनके चाचा मंगरु राय से जमीन लिया गया। यह फेहरिस्त लंबी है। न्यायपालिका ने इसे सही माना है। तेजस्वी यादव भी इस्तीफा देकर मानकर स्थापित करें। उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि जल्द सुनवाई करके इस मामले में फैसला सुनाया जाए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
