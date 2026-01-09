LFJ केस में कोर्ट के फैसले पर सियासत तेज, BJP-JDU नेताओं कर दी बड़ी डिमांड

संक्षेप: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव समेत पर चार्ज फ्रेम कर दिया है। कोर्ट के फैसले पर सियासत भी गर्म हो गई है।

बिहार विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद साल 2026 की शुरुआत में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट(सीबीआई स्पेशल कोर्ट) ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव समेत पर चार्ज फ्रेम कर दिया है। कोर्ट के फैसले पर सियासत भी गर्म हो गई है। बीजेपी और जदयू के प्रवक्ताओं ने लालू परिवार पर पॉलिटिकल-क्रिमिलन सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाते हुए त्वरित सुनवाई की मांग की है। यह भी डिमांड किया है कि देश भर में लालू परिवार की संपत्तियों की जांच की जाए।

स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला आते ही लालू परिवार पर हमले की झड़ी लग गई। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा लालू यादव का पूरा परिवार पॉलिटिकल-क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। कोर्ट के निर्णय से यह साबित हो गया। भ्रष्ट आचरण से अकूत सम्पत्ति बनाने का टूल समझकर राजनीति करते हैं। पूरे देश में इस परिवार की संपत्ति है। इस परिवार ने बिहार के सरकारी खजाने को लूटकर अपनी संपत्ति बनाई है। बिहार की गरीब जनता को लूटा है।

उन्होने तेजस्वी यादव पर भी हमला किया। कहा कि वे पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। कोर्ट के ऑर्डर से देश में लैड किए हैं नहीं तो अबतक विदेश में छुट्टियां मनाते रहते। नीरज कुमार ने कहा कि भारत का कानून सबके लिए बराबर है। पहले जनता ने 25 सीटों पर समेट दिया। अब कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया।