Hindi NewsBihar NewsPolitics intensifies over charge framing on Lalu Rabri Tejashwi BJPJDU leaders say justice won

लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर आरोप गठन पर सियासत तेज, BJP-JDU नेता बोले- न्याय की जीत, ऐसा होना था

आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू परिवार के सदस्यों पर आरोप गठन पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और जदयू के नेताओं ने कहा है कि न्याय की जीत हुई है। ऐसा तो होना ही था।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 13 Oct 2025 11:41 AM
Lalu Yadav IRCTC Case: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव समेत सात अभियुक्तों पर आरोपों का गठन कर दिया है। कोर्ट ने इसमें लालू प्रसाद को साजिशकर्ता बताते हुए कहा है कि इनकी जानकारी में परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाया गया। इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और जदयू के नेताओं ने इसे पीएम मोजी के जीरो टॉलेरेंस की नीति और न्याय की जीत बताया है।

बिहार चुनाव से पहले कोर्ट के फैसले से एक ओर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं तो सियासत भी तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया है। लालू यादव के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच का मामला है। सुजाता होटल के मालिकों पर आरोपों के तहत ट्रायल चलेगा।

बीजेपी प्रवक्त नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव अब जनता को कैसे फेस करेंगे। बिहार की जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों को राज्य की गद्दी नहीं देगी। यह न्याय की जीत और पीएम मोदी के जीरो टॉलेरेंस की नीति का नतीजा है। ये लोग सत्ता में आते ही हैं मलाई खाने के लिए। देश का कानून सबसे ऊपर है। कोई कितनी बड़ी भी हस्ती हो कानून सबके लिए बराबर है। उन पर आरोप तय हो गया है। बिहार की जनता ऐसे परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी परिवार को बिहार में दोबारा सत्ता में नहीं देखना चाहती। इन लोगों ने नौकरी के लिए अपने नाते और रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा। तेजस्वी यादव फिर से नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नौकरी के नाम पर जमीन लेने की कोई नई स्कीम चलाना चाहते हैं।

इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह तो होना ही था। अब इनकी दुर्गति होने वाली है क्योंकि परिवार के लोगों से भी जमीन ले ली। लालू परिवार पटना का सबसे बड़ा जमीनदार है तो यह स्वाभिक है।

