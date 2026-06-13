छोटू छलिया के फेरे में फंस जाएंगी राबड़ी देवी? हीरा जड़े सोने के कंगन पर जेडीयू से सवालों की बौछार

छोटू छलिया के फेरे में फंस जाएंगी राबड़ी देवी? हीरा जड़े सोने के कंगन पर जेडीयू से सवालों की बौछार
जदयू ने छोटू छलिया को कंगन देने पर राबड़ी देवी पर सवालों की झड़ी लगा दी है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने ईडी से पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग करते हुए पूछा है कि इतना महंगा कंगन राबड़ी देवी कहां से लाईं?
Rabri Devi Kangan Politics: लालू यादव के जन्मदिन पर रबड़ी देवी ने भोजपुरी गायक को अपने हाथों से कंगन निकालकर नजराने में दे दिया। गायक छोटू छलिया ने इसे हीरा जरित सोने का कंगन बता दिया। इस मामले में सियासी पेंच फंस गया है। जदयू ने कंगन पर सवालों की झड़ी लगा दी है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने ईडी से पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग करते हुए पूछा है कि इतना महंगा कंगन राबड़ी देवी कहां से लाईं? विवाद बढ़ता देख राजद एमएलसी सुनील सिंह ने कंगन को आर्टिफिसियल करार दे दिया है।
जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) के मुख्य प्रवक्ता ने पूछा है कि राबड़ी देवी ने जो हीरे का कंगन गायक को दिया है वह कहां से आया। अगर खरीदा है बिल दिखाएं। अगर किसी ने उन्हें दिया है तो उसका नाम उजागर करें। नहीं तो ईडी इस मामले की जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। उन्होंने यह भी पूछा है कि उनके आवास 10 सर्कुलर रोड में कोई खजाना छिपा है क्या?
नीरज कुमार ने पूछा है कि राबड़ी देवी ने अगर वह कंगन खरीदा तो जीएसटी दिया कि नहीं यह भी स्पष्ट करना चाहिए। अगर वे यह काम नहीं करती हैं तो ईडी या इनकम टैक्स को पत्र लिखकर जांच की मांग करेंगे। नीरज कुमार ने कहा कि यह परिवार किसी को कुछ देने वाला नहीं है। पहली बार दिया तो हीरा का कंगन दे दिया। ऐसे में सवाल तो बनता है कि कंगन आया कहां से।
नीरज कुमार ने बताया कि लालू परिवार ने विधान मंडल के एक दलित कर्मी के नाम पर जमीन खरीद लिया। जब प्रेस वालों ने उसे खोजना शुरू किया तो वह भागने लगा। बाद में बताया कि सब साहब ने किया है। मुझे कुछ मालूम नहीं है। इस परिवार ने एक बार फिर एक सामान्य कार्यकर्ता को फंसा दिया।
कंगन पर मचे सियासी फसाद में राजद एमएलसी और राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जिस कंगन पर नेता सियासत कर रहे हैं वह आर्टिफिसियल है। सुनिल सिंह ने दावा कि वह उस कंगन को पहचानते हैं। कंगन कीमती धातु नहीं है बल्कि, बिल्कुल सामान्य है। बीजपी नेताओं ने भी छोटू छलिया को राबड़ी देवी के द्वारा कंगन दिए जाने पर सवाल उठाया है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें