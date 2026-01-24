Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPolitics high on Nitish son Nishant political entry Lalan Singh video viral
नीतीश के सामने निशांत से बोले ललन, कह दीजिए कि मानेंगे; NK के पॉलिटिकल डेब्यू पर सरगर्मी

नीतीश के सामने निशांत से बोले ललन, कह दीजिए कि मानेंगे; NK के पॉलिटिकल डेब्यू पर सरगर्मी

संक्षेप:

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा फिर तेज हो गई है। नीतीश कुमार के सामने ललन सिंह निशांत से कहा कि अब मान जाइए।

Jan 24, 2026 01:33 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री बिहार की सियासत का एक ऐसा सवाल बन गया है जिसपर पूरे बिहार की नजरें गड़ी है। राजद, बीजेपी, जदयू,कांग्रेस, लोजपा, हम समेत सभी दलों के नेता इस पर राय जाहिर कर रहे हैं पर नीतीश कुमार और निशांत बिल्कुल खामोश हैं। सरस्वती पूजा के मौके पर ललन सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिससे निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू का मामला फिर गर्म हो गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल शुक्रवार को नीतीश कुमार पटना में एक पूजा स्थल पर पहुंचे जहां निशांत पहले से मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, विजय चौधरी समेत एनडीए के कई नेता भी वही थे। इसी दौरान ललन सिंह ने निशांत के कंधे पर हाथ रखा और कुछ बात की। इस छोटी सी बातचीत का वीडियो सियासी हलचल मचा रहा है। ललन सिंह कह रहे हैं कि अब बोल दीजिए की मान जाएंगे। आज बोल ही दीजिए। हालांकि निशांत कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। ललन सिंह की बात पर वहां मौजूद लोग भी हंसने लगे। नीतीश कुमार की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सभी पूजन दर्शन में लीन हो गए।

ये भी पढ़ें:निशांत पर घमासान; कांग्रेस का बुलावा, RJD बोली- नीतीश को रिप्लेस करने की साजिश

इस छोटे से वीडियो पर सियासत शुरू हो गयी है। प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि वीडियो का संदर्भ क्या है यह नहीं बता सकते। ललन सिंह ने राजनीति में आने की चर्चा की थी या कोई और बात थी। निशांत कुमार एक पढ़े लिखे योग्य युवा हैं। लेकिन राजनीति में आने का फैसला उन्हे ही लेना है। प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और निशांत कुमार को खुद तय करना है कि वे कब राजनीति में आएंगे। कई नेताओं ने उनके आने की मांग की है।

बीजेपी के प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि निशांत कुमार में क्षमता है। वे राजनीति में आते हैं तो बिहार को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। भाजपा का मानना है कि अंतिम फैसला निशांत कुमार ही करेंगे और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। ललन सिंह ने भावनात्मक संदर्भ में यह बयान दिया है।

यह पहला मौका नहीं है जब निशांत के राजनैतिक सफर की चर्चा हो रही है। जदयू नेता बार बार यह मुद्दा उठाते हैं। कभी पोस्टर, कभी उपवास, कभी कार्यालय में नारेबाजी जैसे मामले कई बार सामने आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी निशांत की वकालत कर चुके हैं।

ये भी पढ़ें:निशांत के लिए भूख हड़ताल के बाद अब पोस्टर, JDU में आकर भविष्य संवारने की अपील
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Politics Nitish Kumar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।