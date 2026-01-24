नीतीश के सामने निशांत से बोले ललन, कह दीजिए कि मानेंगे; NK के पॉलिटिकल डेब्यू पर सरगर्मी

संक्षेप: निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा फिर तेज हो गई है। नीतीश कुमार के सामने ललन सिंह निशांत से कहा कि अब मान जाइए।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री बिहार की सियासत का एक ऐसा सवाल बन गया है जिसपर पूरे बिहार की नजरें गड़ी है। राजद, बीजेपी, जदयू,कांग्रेस, लोजपा, हम समेत सभी दलों के नेता इस पर राय जाहिर कर रहे हैं पर नीतीश कुमार और निशांत बिल्कुल खामोश हैं। सरस्वती पूजा के मौके पर ललन सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिससे निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू का मामला फिर गर्म हो गया है।

दरअसल शुक्रवार को नीतीश कुमार पटना में एक पूजा स्थल पर पहुंचे जहां निशांत पहले से मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, विजय चौधरी समेत एनडीए के कई नेता भी वही थे। इसी दौरान ललन सिंह ने निशांत के कंधे पर हाथ रखा और कुछ बात की। इस छोटी सी बातचीत का वीडियो सियासी हलचल मचा रहा है। ललन सिंह कह रहे हैं कि अब बोल दीजिए की मान जाएंगे। आज बोल ही दीजिए। हालांकि निशांत कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। ललन सिंह की बात पर वहां मौजूद लोग भी हंसने लगे। नीतीश कुमार की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सभी पूजन दर्शन में लीन हो गए।

इस छोटे से वीडियो पर सियासत शुरू हो गयी है। प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि वीडियो का संदर्भ क्या है यह नहीं बता सकते। ललन सिंह ने राजनीति में आने की चर्चा की थी या कोई और बात थी। निशांत कुमार एक पढ़े लिखे योग्य युवा हैं। लेकिन राजनीति में आने का फैसला उन्हे ही लेना है। प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और निशांत कुमार को खुद तय करना है कि वे कब राजनीति में आएंगे। कई नेताओं ने उनके आने की मांग की है।

बीजेपी के प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि निशांत कुमार में क्षमता है। वे राजनीति में आते हैं तो बिहार को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। भाजपा का मानना है कि अंतिम फैसला निशांत कुमार ही करेंगे और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। ललन सिंह ने भावनात्मक संदर्भ में यह बयान दिया है।