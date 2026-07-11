पॉकेट पॉलिटिक्स में फंसी BJP; बांकीपुर में बंटी-नीरज एपिसोड पर सियासत गर्म, राजद-कांग्रेस हमलावर

बांकीपुर में एनडीए कैंडिडेट बदलने पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। राजद ने कहा है कि बीजेपी पॉकेट पॉलिटिक्स के मकरजाल में फंस गई।

Bankipur By-Election: बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर चौंका दिया। पूरे लाव लश्कर के साथ जिस अभिषेक बंटी का नामांकन कराया गया वे 24 घंटे के भीतर मैदान से बाहर हो गए और उनकी सीट पर 28 साल से बूथ अध्यक्ष नीरज सिन्हा को नितिन नवीन की सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। भाजपा के इस स्टेप पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। विपक्षी राजद और कांग्रेस इस मौके को भुनाने में एक पल भी नहीं रुके। राजद ने इसे पार्टी की पॉकेट पॉलिटिक्स की विफलता बताया है तो कांग्रेस ने इसे शीर्ष स्तर पर गुटबाजी करार दिया है। प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं हैं।

राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि भाजपा में पॉकेट पॉलिटिक्स चल रही है। पहले राष्ट्रीय नेतृत्व ने पॉकेट से निकालकर नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया तो अब नितिन नवीन ने अपने पॉकेट के नेता अभिषेक बंटी को अपनी सीट पर उम्मीदवार बना दिया। लेकिन, यह फॉर्मूला फेल हो गया। भाजपा अपने ही मकरजाल में उलझकर रह गई है। अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है।

इधर, कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर गुटबाजी सतह पर आ गई है। अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापसी के लिए जो तर्क दिया है वह बहुत ही बचकाना है। एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिलने से 24 घंटे पहले पूरा परिवार खुशी में ढोल नगारे पीट रहा था। फिर पारिवारिक कारण कौन सा आ गया? बहाने की स्क्रिप्ट भी अच्छी लिखवा लेते। इस प्रकरण में पार्टी की आंतरिक गुटबाजी भी सतह पर आ गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भ्रम हो गया था कि अमित शाह की परमिशन के बगैर भी किसी को टिकट दे सकते हैं। वह भ्रम टूट गया।