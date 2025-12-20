Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newspolitics high in Bihar and Jharkhand on hijab controversy JDU attacks on Irfan Ansari Health Minister
हिजाब विवाद पर बिहार-झारखंड में सियासी फसाद; डॉ नुसरत को ऑफर देकर इरफान अंसारी घिरे

हिजाब विवाद पर बिहार-झारखंड में सियासी फसाद; डॉ नुसरत को ऑफर देकर इरफान अंसारी घिरे

संक्षेप:

इरफान अंसारी पर पलटवार करते हुए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि उन्होंने सुबह-सुबह झूठ बोला।

Dec 20, 2025 12:22 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार की आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने तीन लाख मासिक वेतन और अन्य सुविधाओं के साथ अपने राज्य में नौकरी का ऑफर दिया है। इस पर झारखंड और बिहार के सत्ताधारी गठबंधनों के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पर झूठा वादा करने का आरोप लगाते हुए पैगम्बर की इच्छा का अपमान करार देते हुए माफी मांगने और पद से इस्तीफा देने की मांग की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नियुक्ति पत्र वितरण का वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आई डॉ नुसरत परवीन के कॉलेज के प्रिंसिपल ने शुक्रवार को कहा कि नुसरत शनिवार को जॉइन करेंगे। सीएम नीतीश कुमार से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बिहार के मामले में कूद पड़े। उन्होंने डॉ नुसरत को अपने राज्य में तीन लाख मासिक वेतन और मनचाही पोस्टिंग के साथ नौकरी का ऑफर दे दिया। सोशल मीडिया पर इरफान अंसारी ने कहा कि बेटी का अपमान झारखंड नहीं सहेगा।

ये भी पढ़ें:झारखंड के ऑफर से बदलेगा मन या बिहार में नौकरी जॉइन करेंगी हिजाब वाली डॉक्टर?

इरफान अंसारी पर पलटवार करते हुए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इरफान अंसारी ने सुबह-सुबह झूठ बोला। एनआएचएम में बहाली की कमेटि में स्वास्थ्य मंत्री सदस्य नहीं होते। इरफान अंसारी को बहाली का अधिकार ही नहीं है। उपर से उन्होंने तीन लाख वेतन का वादा कर दिया। झारखंड सरकार डॉक्टरों को मात्र 40 हजार मासिक वेतन देती है। आयुष चिकित्सकों को कॉन्ट्रैक्ट पर कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के रुप में 25 हजार दिया जाता है। हिम्मत है तो झारखंड के स्वास्थ्य विभाग का रुल रेगुलेशन जारी कीजिए। बिहार की बेटी से झूठ बोलने के लिए माफी मांगिए नहीं तो पद से हट जाइए।

इधर जानकारी मिल रही है कि शनिवार को डॉ नुसरत परवीन पटना में सदर पीएचसी में जॉइन करने जा रही हैं। 15 दिसम्बर को नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने डॉ नुसरत का हिजाब खींच दिया था। इसका वीडियो राजद और अन्य विपक्षी दलों ने वायरल कर मुद्दा बना दिया।

ये भी पढ़ें:जिस डॉक्टर का नीतीश ने हटाया हिजाब उसे पड़ोसी राज्य में 3 लाख वेतन पर नौकरी
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Nitish Kumar
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।