UK के मंत्री पति के बयान पर BJP पर फायर, JDU भी गर्म; RJD-कांग्रेस ने RSS को लपेटा

संक्षेप:

भाजपा और जदयू ने भी गिरधारी लाल साहू के बयान की निंदा की है। राजद और कांग्रेस ने बीजेपी-आरएसएस पर हमला तेज कर दिया।

Jan 02, 2026 02:28 pm IST
उत्तराखंड(UK) की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल ने महिलाओं पर विवादित बयान दिया तो सर्द मौसम में बिहार में सियासी पारा हाई हो गया। राजद और कांग्रेस ने बीजेपी-आरएसएस पर हमला तेज कर दिया। भाजपा और जदयू ने भी गिरधारी लाल के बयान की निंदा की है। गिरधारी लाल साहू ने अल्मोड़ा में एक सभा में कहा कि बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां शादी के लिए मिल जाती हैं। साहू ने अपने बयान पर माफी मांग ली है।

उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनत पार्टी की सरकार है। रेखा आर्या धामी कैबिनेट में महिला एवं बाल कल्याण विभाग की मंत्री हैं। उनके पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा की एक सभा में वे युवाओं से कहते दिख रहे हैं अभी तक शादी क्यों नहीं की। शादी क्या बुढ़ापे में करोगे। अबतक तीन चार बच्चे हो जाते। शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही तो बिहार से ले आओ। बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती हैं। चलो मेरे साथ तुम्हारी शादी करवाते हैं।

इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। बीजेपी भी आग बबूला है। बिहार भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इस फूहड़ बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि महिला कोई सौदे की वस्तु नहीं है। यह हरएक महिला का अपमान है। गिरधारी लाल का बयान घोर आपत्तिजनक और शर्मनाक है जो उनके मानसिक दिवालियापन का संकेत है। महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता की उपज है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए।

जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि मंत्री के पति का बिहार की महिलाओं पर विवादित बयान गलत बात है। किसी भी स्थान की महिला का अपमान सहन योग्य नहीं है। बहन, बेटी और माता के रूप में हम उन्हें पूजते हैं। वे देवी का रूप हैं। उनके बयान की हम निंदा करते हैं।

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मंत्री पति बयान के लिए बीजेपी को माफी मांगना चाहिए। बिहार की माताओं, बहनों की कीमत लगाने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने कहा है कि बिहार की महिलाएं दूनिया भर में छठ पूजा करती हैं। भाजपा के नेता देश भर में संस्कारहीनता करते दिख जाएंगे। यह दीक्षा इन्हें संघ की कार्यशालाओं से मिलती है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
