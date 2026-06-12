निशांत कुमार की डिग्री पर सियासत तेज, RJD MLC सुनील सिंह ने खोली इंजीनियर वाले दावे की पोल
Sunil Singh Attacks On Nishant Kumar: RJD MLC सुनील सिंह ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें इंजीनियर बताकर माहौल बनाया गया, लेकिन हलफनामे से साफ है कि वे सिर्फ 12वीं पास हैं।
Sunil Singh Attacks On Nishant Kumar: बिहार की सियासत में बयानों के तीर एक बार फिर बेहद पैने हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कद्दावर नेता और MLC सुनील सिंह ने वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता को लेकर एक बड़ा और तीखा हमला बोला है। सुनील सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान तंज कसते हुए कहा कि निशांत कुमार की राजनीतिक लॉन्चिंग से पहले उन्हें जबरन 'इंजीनियर' बताया गया था। उस समय सत्ता पक्ष की ओर से ऐसा माहौल तैयार किया गया था, मानो कोई बहुत बड़ा विद्वान या साक्षात स्वामी विवेकानंद जी आ गए हों। लेकिन अब जब उनका आधिकारिक हलफनामा और दस्तावेज सामने आए हैं, तब जाकर पूरी सच्चाई का खुलासा हुआ है कि वे सिर्फ 12वीं पास हैं।
बीच में ही कॉलेज छोड़कर भाग खड़े हुए निशांत
सुनील सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि निशांत कुमार अपनी पढ़ाई के दौरान कॉलेज छोड़कर बीच में ही भाग गए थे, जिसके कारण वे कभी इंजीनियर बन ही नहीं पाए। आरजेडी एमएलसी ने कहा कि जेडीयू के जो प्रवक्ता और नेता पीछे बड़ी-बड़ी तस्वीरें लगाकर दिन-रात इस 'बच्चे' का बचाव करते हैं और बड़े-बड़े दावे करते हैं, उन्हें अब बिहार की 14 करोड़ जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। प्रवक्ताओं को जनता के सामने यह स्वीकार करना चाहिए कि उनसे झूठ बोला गया और वे इस गलत बयानी के लिए पूरी तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस झूठ के प्रायश्चित के लिए जेडीयू नेताओं को दीघा घाट जाकर गंगा स्नान करना चाहिए।
भविष्य में सच बोलने का लें प्रण
सुनील सिंह ने सरकार पर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश जी के डर से सरजू घाट पर जाकर अपना 'मुरैठा' खोलकर प्रायश्चित किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि नीतीश जी उन्हें कुछ बनने नहीं देंगे। ठीक उसी तरह अब जेडीयू के ज्ञानी प्रवक्ताओं को भी सच बोलने का प्रण लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की नौकरी, विकास और मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाकर कंगन, पायल, अंगूठी, लुंगी और गमछा जैसे गैर-जरूरी विषयों पर राजनीति कर रही है।
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