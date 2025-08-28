पीएम नरेंद्र मोदी को गाली पर सियासी बवाल बढ़ा, पटना के थाने में केस दर्ज

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में बनाए गए एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दिए जाने के मामले में पटना के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। हालांकि, एफआईआर में किसी बड़े नेता का नाम नहीं है।

बिहार के दरभंगा जिले में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के स्वागत लिए बने मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने के मामले में सियासी बवाल बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब पटना के कोतवाली पुलिस थाने में केस दर्ज करा दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह ने भी राजधानी के गांधी मैदान थाने में शिकायत दी है। दूसरी ओर, भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को चौतरफा घेरा हुआ है।

जानकारी के अनुसार भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने पटना के कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गुरुवार दोपहर दानिश पार्टी नेता प्रेमरंजन पटेल, प्रभात मालाकार, विंध्याचल राय, नूर आलम के साथ कोतवाली पहुंचे। थाने को दिए आवेदन में कहा गया कि सौरव राज नाम के व्यक्ति ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो क्लिप जारी किया है जो महागठबंधन के 'वोटर अधिकार यात्रा' का है। उस वीडियो क्लिप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है। उस वीडियो से स्पष्ट होता है कि मंच से पीएम मोदी को गाली दी जा रही है। इससे करोड़ों भारतीयों की भावना आहत हुई है।

भाजपा नेता ने मांग की है कि उस कार्यक्रम और गाली देने वाले के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करे। हालांकि थाने को दिए गए आवेदन में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या किसी बड़े नेता का नाम नहीं लिखा गया है। दूसरी ओर, पटना में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को गाली दिए जाने के मामले में गुरुवार को प्रदर्शन भी किया और राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की।

क्यों हो रहा है विवाद? दरअसल, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा जिले के कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बुधवार को सिमरी थाना क्षेत्र के अतरबेल में बनाए गए स्वागत मंच से एक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहते हुए मां की गाली दी। हालांकि इस दौरान वहां कांग्रेस, आरजेडी या किसी दल का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। पीएम मोदी को कथित रूप से गाली देते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि हिन्दुस्तान नहीं करता है।