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बिहार में ‘जाति’ पर सियासी आग, मंगल पांडेय का तेजस्वी पर बड़ा हमला; ‘जंगलराज’ की याद दिलाई

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, हिंदुस्तान ब्यूरो, पटना
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Bihar Politics: भाजपा नेता मंगल पांडेय ने तेजस्वी यादव के 'जाति देखकर कार्रवाई' वाले आरोप को तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा कि आज अपराधियों पर बिना भेदभाव 'जीरो टॉलरेंस' के तहत ऐक्शन हो रहा है।

बिहार में ‘जाति’ पर सियासी आग, मंगल पांडेय का तेजस्वी पर बड़ा हमला; ‘जंगलराज’ की याद दिलाई

Bihar Politics: बिहार के राजनीतिक गलियारों में अपराधियों पर हो रही पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ कानून के तहत की जा रही सख्त कार्रवाई को 'जाति देखकर कार्रवाई' बताना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, गैर-जिम्मेदाराना और पूरी तरह से तथ्यहीन है। मंगल पांडेय ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव का यह बयान राष्ट्रीय जनता दल की उसी मानसिकता को उजागर करता है, जिसने 15 सालों तक बिहार को 'जंगलराज' के खौफनाक दौर में धकेले रखा था।

2005 से पहले जाति देखकर तय होते थे पीड़ित

भाजपा नेता मंगल पाण्डेय ने लालू-राबड़ी राज के पुराने दिनों की याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव को घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी को बयान देने से पहले अपने दल के शासनकाल का इतिहास और जंगलराज का आईना जरूर देखना चाहिए। मंगल पांडेय ने कहा, "वर्ष 2005 से पहले बिहार में थानों और सत्ता के गलियारों में 'जाति' देखकर पीड़ित तय होते थे और असहाय लोगों को कोई मदद नहीं मिलती थी।" उन्होंने साफ किया कि आज सम्राट सरकार के सुशासन में ऐसा नहीं है। रंगदारी, हत्या और लूट करने वाला अपराधी चाहे किसी भी जाति या वर्ग का हो, कानून का डंडा सब पर समान रूप से चल रहा है।

सम्राट के नेतृत्व में 'जीरो टॉलरेंस' पर काम कर रही बिहार पुलिस

तेजस्वी यादव को अफवाह न फैलाने की नसीहत देते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार पुलिस 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है। उन्होंने कड़े लहजे में कहा, "गोली अपराधी चलाता है, और पुलिस अब उसका माकूल जवाब देती है। पुलिस की गोली कभी किसी की जाति या धर्म पूछकर नहीं चलती।" अपराधियों के खिलाफ उठाए जा रहे कदम पूरी तरह निष्पक्ष हैं।

डायल-112' बिना जाति पूछे 15 मिनट में पहुंच रही

पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडेय ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज बिहार का कोई भी नागरिक संकट में होने पर जब आपातकालीन नंबर 'डायल-112' पर कॉल करता है, तो पुलिस की गाड़ी बिना किसी की जाति या धर्म पूछे महज 15 मिनट के भीतर मदद के लिए मौके पर पहुंच जाती है। आज का बिहार न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चल रहा है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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