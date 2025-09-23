political parties candidates have to open bank account before nomination for bihar elections बिहार चुनाव: उम्मीदवारों का बैंकों में खुलेगा खाता, बैंक के नगदी वाहन में किसी और का पैसा ले गए तो होगा जब्त, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newspolitical parties candidates have to open bank account before nomination for bihar elections

बिहार चुनाव: उम्मीदवारों का बैंकों में खुलेगा खाता, बैंक के नगदी वाहन में किसी और का पैसा ले गए तो होगा जब्त

उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को लेकर बैंकों में अलग से खाता खोला जाएगा। उन्हें तत्काल चेकबुक जारी किया जाएगा। यह उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले किया जाएगा।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाTue, 23 Sep 2025 07:08 AM
share Share
Follow Us on
बिहार चुनाव: उम्मीदवारों का बैंकों में खुलेगा खाता, बैंक के नगदी वाहन में किसी और का पैसा ले गए तो होगा जब्त

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बैंकों की नकदी ढोने वाले वाहन में आउटसोर्स एजेंसी किसी तीसरे व्यक्ति या संस्था की नकदी नहीं रखेंगे। ऐसा करने पर राशि जब्त कर ली जाएगी। इन वाहन के साथ बैंक का दस्तावेज भी रखना अनिवार्य होगा। इसमें नकदी कहां से कहां ले जाना है, इसकी की विस्तृत जानकारी रहनी चाहिए।

बिहार चुनाव के मद्देनजर आयोग ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। निर्देश के तहत उम्मीदवारों के चुनाव खर्च से संबंधित बैंक खाता खुलवाने का इंतजाम करने को कहा गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार के 27 % एमपी-एमएलए राजनीतिक परिवार से, इन नेताओं के परिजनों का दबदबा

उम्मीदवारों का बैंकों में खाता खुलेगा

उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को लेकर बैंकों में अलग से खाता खोला जाएगा। उन्हें तत्काल चेकबुक जारी किया जाएगा। यह उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले किया जाएगा। जिला स्तर पर इसके लिए सभी संबंधित बैंकों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक तैयारी करने के लिए दिशा-निर्देश देने को कहा गया है।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी ने आदेश दिया कि इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो.., AIMIM वर्कर का थाने में आवेदन