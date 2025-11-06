40 लाख है सीमा, प्रत्याशियों और दलों ने 1075 करोड़ से ज्यादा कर दिए खर्च; बिहार चुनाव में पानी की तरह बहा पैसा

संक्षेप: राजनीतिक दल पोलिंग एजेंटों पर खर्च का ब्योरा चुनाव आयोग को नहीं देंगे। किंतु, राज्य में हरेक दल की ओर से हरेक बूथ पर पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति की जाती है और उन्हें इस वर्ष करीब पांच हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

बिहार चुनाव की घोषणा से लेकर अब तक 29 दिनों में प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने 1075 करोड़ से अधिक खर्च कर चुके हैं। इनमें प्रत्याशियों की ओर से करीब 525 करोड़ 60 लाख और राजनीतिक दलों की ओर से करीब ढाई सौ करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। मतदान के दिन के लिए चुनाव एजेंटों पर राजनीतिक दलों की ओर से करीब तीन सौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से हरेक उम्मीदवार पर 40 लाख से अधिक राशि खर्च नहीं करने का प्रावधान है, लेकिन इस चुनाव में पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं।

धनबल के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने दोनों चरणों के 12 जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों को अधिक खर्च किए जाने की संभावना को लेकर चिह्नित किया है। वहां व्यय प्रेक्षकों की तैनाती, उड़नदस्ता के गठन के माध्यम से सख्त नजर रखने की कोशिशें की गई है। इसके बावजूद चुनाव में प्रत्याशी और राजनीतिक दल बेरोकटोक खर्च करने में आगे हैं।

1314 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में पहले चरण में 1314 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें कुछ प्रत्याशी कम खर्च करेंगे और कुछ अधिक पैसे भी खर्च करेंगे। ऐसे में अगर 40 लाख रुपये खर्च करने की सीमा को ही औसत मान लिया जाए तो, इनके द्वारा 525 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इन प्रत्याशियों को चुनाव समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर चुनाव खर्च का ब्योरा दाखिल करने का समय तय है।

प्रति पोलिंग एजेंट करीब पांच हजार खर्च राजनीतिक दल पोलिंग एजेंटों पर खर्च का ब्योरा चुनाव आयोग को नहीं देंगे। किंतु, राज्य में हरेक दल की ओर से हरेक बूथ पर पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति की जाती है और उन्हें इस वर्ष करीब पांच हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य में 45,341 बूथों पर मतदान होना है। इसके लिए एक चुनाव एजेंट भी रखा जाता है तो इन पर 22,67,05,000 रुपये खर्च होंगे।

राज्य में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के औसतन 12 पोलिंग एजेंट की इन बूथों पर तैनाती किए जाने पर कुल 272 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च होंगे, जबकि, गैर मान्यता प्राप्त दल और उम्मीदवार भी कई बूथों पर अपने पोलिंग एजेंट को रखेंगे। ऐसे में करीब तीन सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे