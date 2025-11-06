Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newspolitical parties and candidates spend more than 1075 crore in bihar chunav
40 लाख है सीमा, प्रत्याशियों और दलों ने 1075 करोड़ से ज्यादा कर दिए खर्च; बिहार चुनाव में पानी की तरह बहा पैसा

40 लाख है सीमा, प्रत्याशियों और दलों ने 1075 करोड़ से ज्यादा कर दिए खर्च; बिहार चुनाव में पानी की तरह बहा पैसा

संक्षेप: राजनीतिक दल पोलिंग एजेंटों पर खर्च का ब्योरा चुनाव आयोग को नहीं देंगे। किंतु, राज्य में हरेक दल की ओर से हरेक बूथ पर पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति की जाती है और उन्हें इस वर्ष करीब पांच हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

Thu, 6 Nov 2025 06:02 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव की घोषणा से लेकर अब तक 29 दिनों में प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने 1075 करोड़ से अधिक खर्च कर चुके हैं। इनमें प्रत्याशियों की ओर से करीब 525 करोड़ 60 लाख और राजनीतिक दलों की ओर से करीब ढाई सौ करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। मतदान के दिन के लिए चुनाव एजेंटों पर राजनीतिक दलों की ओर से करीब तीन सौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से हरेक उम्मीदवार पर 40 लाख से अधिक राशि खर्च नहीं करने का प्रावधान है, लेकिन इस चुनाव में पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनबल के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने दोनों चरणों के 12 जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों को अधिक खर्च किए जाने की संभावना को लेकर चिह्नित किया है। वहां व्यय प्रेक्षकों की तैनाती, उड़नदस्ता के गठन के माध्यम से सख्त नजर रखने की कोशिशें की गई है। इसके बावजूद चुनाव में प्रत्याशी और राजनीतिक दल बेरोकटोक खर्च करने में आगे हैं।

1314 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में

पहले चरण में 1314 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें कुछ प्रत्याशी कम खर्च करेंगे और कुछ अधिक पैसे भी खर्च करेंगे। ऐसे में अगर 40 लाख रुपये खर्च करने की सीमा को ही औसत मान लिया जाए तो, इनके द्वारा 525 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इन प्रत्याशियों को चुनाव समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर चुनाव खर्च का ब्योरा दाखिल करने का समय तय है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

प्रति पोलिंग एजेंट करीब पांच हजार खर्च

राजनीतिक दल पोलिंग एजेंटों पर खर्च का ब्योरा चुनाव आयोग को नहीं देंगे। किंतु, राज्य में हरेक दल की ओर से हरेक बूथ पर पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति की जाती है और उन्हें इस वर्ष करीब पांच हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य में 45,341 बूथों पर मतदान होना है। इसके लिए एक चुनाव एजेंट भी रखा जाता है तो इन पर 22,67,05,000 रुपये खर्च होंगे।

राज्य में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के औसतन 12 पोलिंग एजेंट की इन बूथों पर तैनाती किए जाने पर कुल 272 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च होंगे, जबकि, गैर मान्यता प्राप्त दल और उम्मीदवार भी कई बूथों पर अपने पोलिंग एजेंट को रखेंगे। ऐसे में करीब तीन सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे

14 हेलीकॉप्टरों के उड़ान भरने और स्टार प्रचारकों की सभाओं पर इस बार दोगुने खर्च का अनुमान

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राजनीतिक दलों की ओर से करीब ढाई सौ करोड़ से अधिक खर्च किए जाने का ब्योरा चुनाव आयोग को दिया जा सकता है। 2020 के चुनाव में भाजपा ने 123 करोड़, कांग्रेस ने 38 करोड़ व अन्य पार्टियों ने कुल मिलाकर करीब 250 करोड़ खर्च दिखाया था, जबकि तब तीन चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार, बिहार में दो चरणों में चुनाव है। इस बार, 14 हेलीकॉप्टरों के उड़ान भरने और स्टार प्रचारकों की सभाओं पर करीब दोगुनी राशि खर्च होने का अनुमान है। पिछले साल की तुलना में इस साल महंगाई में भी करीब 22 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Elections
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।