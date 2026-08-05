राजद का राजनीतिक नेतृत्व खत्म हो चुका है; पप्पू यादव ने प्रशांत के बहाने तेजस्वी को लपेटा

बांकीपुर विधानसभा सीट पर एक तरफ प्रशांत किशोर की जीत की खूब चर्चा हो रही है तो वहीं राजद की हार भी चर्चा में है। इस उपचुनाव में राजद प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर की जीत के बहाने तेजस्वी यादव को लपेटा है।

जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पहली ही बार चुनाव लड़कर बीजेपी से उसकी अहम बांकीपुर विधानसभा सीट छीन ली है। बांकीपुर में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगने की काफी चर्चा हो रही है। इसी के साथ चर्चा राष्ट्रीय जनता दल की भी हो रही है। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी जहां दो नंबर पर रही तो वहीं तेजस्वी यादव की प्रत्याशी रेखा गुप्ता ना सिर्फ तीन नंबर पर रहीं बल्कि उनकी जमानत तक जब्त हो गई। राजद की इस हार पर पार्टी के अंदर भी घमासान की स्थिति है। तेजस्वी के विधायक भाई वीरेंद्र ने हाल ही इस हार का ठीकरा तेजस्वी यादव के करीबियों पर फोड़ा था। अब कांग्रेस नेता और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पीके की जीत के बहाने तेजस्वी यादव को लपेट लिया है।

पप्पू यादव ने कहा है कि राजद के राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठाया है। बता दें कि तेजस्वी यादव अभी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि राजद का राजनीतिक नेतृत्व खत्म हो चुका है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, ‘वहां (बिहार) में बीजेपी को हराने के लिए विकल्प नहीं था। राजद का जो वर्तमाान राजीनितक नेतृत्व है वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से खत्म हो चुका है। उनकी सोच अब दूर-दूर तक आम आदमी वाली नहीं रही। इसलिए विकल्प नहीं रहने के कारण और जेन जी पर लगातार लााठी-गोली और बेटियों पर लाठी चलाने का गुस्सा बांकीपुर और दतिया में जीत का कारण बनी।'

बांकीपुर उपचुनाव में राजद की इस हार पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। रोहिणी ने प्रशांत किशोर को बधाई दी थी। रोहिणी आचार्य ने कहा था कि यह भाजपा के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत बताया है। उन्होंने कहा था कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से यह फिर साबित हो गया कि जीत उसकी जरूर होती है, जो लगातार लड़ता है।

राजद की हुई दुर्गति बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के लिए सबक भरा संदेश है। करीब नौ माह पहले हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राजद बांकीपुर में प्रतिद्वंद्वी रहा था। इस बार राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी न केवल मुख्य मुकाबले से बाहर रहीं, बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। दूसरी तरफ, बांकीपुर में जीत के साथ ही प्रशांत किशोर विपक्षी राजनीति का बड़ा चेहरा के रूप में उभरे हैं। विपक्षी राजनीति के नये सिरे से गोलबंदी के कयास भी लग रहे हैं। ऐसे में राजद के सामने अपनी रणनीति नए सिरे से बनाने की चुनौती है।

2025 के चुनाव में रेखा गुप्ता को 46336 वोट मिले थे। इस बार भी राजद ने उन्हें उतारा। लेकिन जितने वोटों के अंतर से प्रशांत जीते, उतने भी मत नहीं मिले। स्पष्ट है कि जनसुराज ने सक्रियता और युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाकर राजद के आधार वोट में भी सेंध लगाई। जिस समीकरण के आधार पर राजद को वोट मिलता रहा है, उसका बड़ा तबका प्रशांत के पक्ष में रहा। प्रशांत ने प्रचार के दौरान जाति या समीकरण को लेकर बात नहीं की।