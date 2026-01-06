पुलिसवाले हैं या हैवान? पूर्व वार्ड पार्षद को बाइक से गिरा बूट से रौंदा, घूंसे भी बरसाए

संक्षेप: मामले की जांच सदर एसडीपीओ अमित कुमार से कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर मारपीट में संलिप्त हवलदार तनवीर आलम और सिपाही महेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने स्पष्ट कहा कि कानून के तहत कार्रवाई करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय या अनुचित व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।

बिहार पुलिस का एख ऐसा क्रूर चेहरा सामने आया है जिसे देखकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह पुलिसवाले हैं या फिर हैवान? दरअसल मधुबनी जिले में बाइक से जा रहे पूर्व पार्षद को पुलिसवालों ने ना सिर्फ धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया बल्कि बूट से भी उनको रौंदा। पूर्व वार्ड पार्षद पर घूंसे भी बरसाए गए हैं। पुलिस की हैवानियत का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद अब जिले के पुलिस कप्तान ने इसपर ऐक्शन भी लिया है।

शराब के नशे में गिरफ्तार पूर्व वार्ड पार्षद को लात घूंसे से बेरहमी से मारपीट करने के मामले में पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने सख्त कार्रवाई की है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने सोमवार को दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। मामले में नगर थानाध्यक्ष से शोकॉज किया गया है, जबकि मारपीट करने वाले सिपाहियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की बात कही गई है।

एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 31 दिसंबर 2025 की रात वाहन जांच के दौरान शराब के नशे में पकड़े गए पूर्व वार्ड पार्षद राम उदगार यादव के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले की जांच सदर एसडीपीओ अमित कुमार से कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर मारपीट में संलिप्त हवलदार तनवीर आलम और सिपाही महेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने स्पष्ट कहा कि कानून के तहत कार्रवाई करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय या अनुचित व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।

पुलिस को संयम और मर्यादा के साथ कार्य करना चाहिए। एसपी ने बताया कि 31 दिसंबर की रात सभी थानों को वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में राम चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार पुलिस को चकमा देकर कोतवाली चौक की ओर भागने लगा। कोतवाली दुर्गा स्थान के पास तैनात पुलिस को देखकर वह फिर भागने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान वह बाइक से गिर पड़ा।