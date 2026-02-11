बिहार में वाहन चेकिंग कर रहे पुलिसवाले को हाइवा ड्राइवर ने कुचल डाला, इसी महीने बहन की थी शादी
उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में यातायात थाने में केस दर्ज कराकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाइवा को जब्त कर लिया गया। मुकेश कुमार यादव पिछले साढ़े तीन वर्षों से परिवहन विभाग में तैनात था।
पटना-औरंगाबाद मुख्य मार्ग में बलिदाद के समीप वाहन जांच के क्रम में हाइवा ने परिवहन विभाग के चलंत दस्ते के जवान को रौंद दिया। बुरी तरह जख्मी सिपाही को सदर अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक 27 वर्षीय सिपाही मुकेश कुमार बक्सर जिले के प्रताप सागर गांव के रहने वाले थे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृति कमल ने बताया कि परिवहन विभाग के पदाधिकारी के साथ मुकेश कुमार एनएच पर वाहनों की जांच कर रहे थे। तभी हाइवा ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।
इसी माह थी बहन की शादी
मुकेश कुमार की शादी मुजफ्फरपुर में परिवहन विभाग में तैनात महिला सिपाही मुन्नी देवी से हुई थी। पत्नी गर्भवती है। इसी माह मुकेश कुमार की बहन की शादी थी जिसको लेकर वह एक- दो दिनों में घर जाने वाला था।