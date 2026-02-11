Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newspoliceman curshed by dumper truck during vehicle checking in arwal
बिहार में वाहन चेकिंग कर रहे पुलिसवाले को हाइवा ड्राइवर ने कुचल डाला, इसी महीने बहन की थी शादी

बिहार में वाहन चेकिंग कर रहे पुलिसवाले को हाइवा ड्राइवर ने कुचल डाला, इसी महीने बहन की थी शादी

संक्षेप:

उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में यातायात थाने में केस दर्ज कराकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाइवा को जब्त कर लिया गया। मुकेश कुमार यादव पिछले साढ़े तीन वर्षों से परिवहन विभाग में तैनात था।

Feb 11, 2026 06:25 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, अरवल
share Share
Follow Us on

पटना-औरंगाबाद मुख्य मार्ग में बलिदाद के समीप वाहन जांच के क्रम में हाइवा ने परिवहन विभाग के चलंत दस्ते के जवान को रौंद दिया। बुरी तरह जख्मी सिपाही को सदर अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक 27 वर्षीय सिपाही मुकेश कुमार बक्सर जिले के प्रताप सागर गांव के रहने वाले थे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृति कमल ने बताया कि परिवहन विभाग के पदाधिकारी के साथ मुकेश कुमार एनएच पर वाहनों की जांच कर रहे थे। तभी हाइवा ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में यातायात थाने में केस दर्ज कराकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाइवा को जब्त कर लिया गया। मुकेश कुमार यादव पिछले साढ़े तीन वर्षों से परिवहन विभाग में तैनात था।

इसी माह थी बहन की शादी

मुकेश कुमार की शादी मुजफ्फरपुर में परिवहन विभाग में तैनात महिला सिपाही मुन्नी देवी से हुई थी। पत्नी गर्भवती है। इसी माह मुकेश कुमार की बहन की शादी थी जिसको लेकर वह एक- दो दिनों में घर जाने वाला था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Jahanabad Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;