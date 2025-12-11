पुलिस ने 18 सालों से दबा रखा है अदालत का आदेश, पटना हाईकोर्ट सख्त; थानेदार और आईओ तलब

संक्षेप: पटना हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को थानेदार और केस के आईओ को पूरे केस रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है। ताकि, पुलिस यह बता सके कि इतने दिनों तक वारंट और कुर्की आदेश थाने में क्यों दबी रही।

बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस की भयानक लापरवाही सामने् आई है। जिले के साहेबगंज थाने में 28 साल पुराने डकैती के लिए योजना बनाने और आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित के खिलाफ कुर्की का आदेश 18 वर्षों से थाने में दबा रहा। वर्ष 2007 में जारी हुए कुर्की के आदेश का अब तक अनुपालन नहीं कराया गया।

पुलिस रिकॉर्ड में 1997 से फरार बताए गए आरोपित पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना के बनुआरामनी दिलावरपुर निवासी उमाशंकर सिंह (72) के खिलाफ बीते दिनों कार्रवाई शुरू हुई तो वह हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने याचिका में दावा किया है कि झूठे केस में उन्हें फंसाया गया है।

उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस ने 12 दिसंबर को साहेबगंज के थानेदार और केस के आईओ को पूरे केस रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है। ताकि, पुलिस यह बता सके कि इतने दिनों तक वारंट और कुर्की आदेश थाने में क्यों दबी रही। एसएसपी को इस आदेश की प्रति भेजकर थानेदार व आईओ को हाईकोर्ट में पेश कराने के लिए कहा गया है।

साहेबगंज के तत्कालीन थानेदार को नौ अगस्त 1997 को स्थानीय चौकीदार शत्रुघ्न राय और रमेश महतो से जानकारी मिली कि गोपाल तिवारी नाम का एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ नयाटोला दोस्तपुर में डकैती करने की योजना बना रहा है। इसके बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। छापेमारी के दौरान रामबाबू सिंह उर्फ XXविजय सिंह को लोडेड राइफल के साथ पकड़ा गया। उसके अन्य साथी फरार हो गए। पुलिस की पूछताछ में रामबाबू ने भागने वाले साथी के रूप में केसरिया के उमा सिंह का भी नाम बताया, जिसके आधार पर पुलिस ने केस में उमा सिंह को भी नामजद आरोपित बनाया।