Hindi NewsBihar NewsPolice withheld court orders for 18 years, Patna High Court issues strict order; summons SHO and IO
पुलिस ने 18 सालों से दबा रखा है अदालत का आदेश, पटना हाईकोर्ट सख्त; थानेदार और आईओ तलब

पटना हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को थानेदार और केस के आईओ को पूरे केस रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है। ताकि, पुलिस यह बता सके कि इतने दिनों तक वारंट और कुर्की आदेश थाने में क्यों दबी रही।

Dec 11, 2025 12:18 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता
बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस की भयानक लापरवाही सामने् आई है। जिले के साहेबगंज थाने में 28 साल पुराने डकैती के लिए योजना बनाने और आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित के खिलाफ कुर्की का आदेश 18 वर्षों से थाने में दबा रहा। वर्ष 2007 में जारी हुए कुर्की के आदेश का अब तक अनुपालन नहीं कराया गया।

पुलिस रिकॉर्ड में 1997 से फरार बताए गए आरोपित पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना के बनुआरामनी दिलावरपुर निवासी उमाशंकर सिंह (72) के खिलाफ बीते दिनों कार्रवाई शुरू हुई तो वह हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने याचिका में दावा किया है कि झूठे केस में उन्हें फंसाया गया है।

उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस ने 12 दिसंबर को साहेबगंज के थानेदार और केस के आईओ को पूरे केस रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है। ताकि, पुलिस यह बता सके कि इतने दिनों तक वारंट और कुर्की आदेश थाने में क्यों दबी रही। एसएसपी को इस आदेश की प्रति भेजकर थानेदार व आईओ को हाईकोर्ट में पेश कराने के लिए कहा गया है।

साहेबगंज के तत्कालीन थानेदार को नौ अगस्त 1997 को स्थानीय चौकीदार शत्रुघ्न राय और रमेश महतो से जानकारी मिली कि गोपाल तिवारी नाम का एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ नयाटोला दोस्तपुर में डकैती करने की योजना बना रहा है। इसके बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। छापेमारी के दौरान रामबाबू सिंह उर्फ XXविजय सिंह को लोडेड राइफल के साथ पकड़ा गया। उसके अन्य साथी फरार हो गए। पुलिस की पूछताछ में रामबाबू ने भागने वाले साथी के रूप में केसरिया के उमा सिंह का भी नाम बताया, जिसके आधार पर पुलिस ने केस में उमा सिंह को भी नामजद आरोपित बनाया।

केस में उसका पता और पिता का नाम नहीं था

फरार रहने के कारण पुलिस ने कोर्ट में अर्जी देकर उमा के खिलाफ पहले वारंट लिया। इसके बाद इश्तेहार व 2007 में कुर्की आदेश जारी कराया गया। तब से यह केस ऐसे ही पड़ा रहा। इन दिनों केस निष्पादन का अभियान चल रहा है। इसमें फरार आरोपित की खोज खबर ली गई तो पुलिस कल्याणपुर थाना क्षेत्र के उमाशंकर सिंह के पास कार्रवाई के लिए पहुंची।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
