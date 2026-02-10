पटना: नीट छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर मिला स्पर्म किसका है, 10 और लोगों का होगा DNA टेस्ट

संक्षेप: घटना की जांच कर रहे एसआईटी अधिकारियों का कहना है कि अब तक जिन लोगों का डीएनए जांच के लिए रक्त का नमूना लिया गया है, उनमें से किसी का मृतका के कपड़े से मिला स्पर्म से मिलान नहीं हो पाया है।

पटना में नीट की तैयारी करने वाली जहानाबाद की छात्रा की मौत के मामले में 10 और लोगों का डीएनए टेस्ट होगा। अब तक 22 लोगों के डीएनए टेस्ट के लिए खून के नमूने लिए जा चुके हैं। लेकिन इसमें से किसी का मिलान नहीं हुआ है। एसआईटी ने अब 10 और लोगों का डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एसआईटी अभी भी जांच कर रही है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा केंद्र को भेज दी है। इस बीच मामले में जहानाबाद और पटना से चार और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। घटना की जांच कर रहे एसआईटी अधिकारियों का कहना है कि अब तक जिन लोगों का डीएनए जांच के लिए रक्त का नमूना लिया गया है, उनमें से किसी का मृतका के कपड़े से मिला स्पर्म से मिलान नहीं हो पाया है। इसीलिए जांच कार्य को आगे बढ़ाते हुए कुछ और लोगों का खून का नमूना लेने का निर्णय लिया है।

गर्ल्स हॉस्टल संचालकों संग बैठक इधऱ छात्राओं की सुरक्षा और गर्ल्स हॉस्टलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर सोमवार को पटना के पीरबहोर थाना परिसर में हॉस्टल संचालकों के साथ पुलिस की बैठक हुई। इस दौरान सभी गर्ल्स हॉस्टलों को निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि हॉस्टलों के चारों दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त, प्रवेश-निकास रजिस्टर संधारित किया जाए व वार्डेन और सुरक्षा गार्ड का पुलिस सत्यापन अनिवार्य हो। हॉस्टलों में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बिजली और आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि आगंतुक कक्ष में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए, जिसमें छात्रा से संबंध, मिलने का उद्देश्य, आगंतुक का पता और मोबाइल नंबर रहे। विजिटर रूम में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी हो, ताकि वहां होने वाली बातचीत की निगरानी की जा सके।