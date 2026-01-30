जमीन का दखल-कब्जा नहीं दिलाएंगे पुलिस वाले, बिहार में 1 फरवरी से नए नियम होंगे लागू

संक्षेप: बिहार में जमीन विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका अब कानून-व्यवस्था तक ही सीमित रहेगी। पुलिसकर्मी कोर्ट या सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना किसी जमीन का दखल-कब्जा नहीं दिला सकेंगे। 1 फरवरी से पूरे राज्य में ये नियम लागू हो जाएंगे।

जमीन के मामलों में बिहार पुलिस की भूमिका अब सीमित रहेगी। पुलिसकर्मी अब बिना किसी आदेश के जमीन का दखल-कब्जा नहीं दिला सकेंगे। ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करा पाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जन कल्याण संवाद के दौरान प्राप्त परिवादों के विश्लेषण के आधार पर नीतीश सरकार ने पुलिस की भूमिका को सीमित कर दिया है। इस संबंध में विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। 1 फरवरी से नए नियम पूरे राज्य में लागू होंगे।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी एवं प्रधान सचिव सीके अनिल द्वारा जारी संयुक्त पत्र में साफ किया गया है कि भूमि विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रहेगी। प्रत्येक भूमि विवाद की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी द्वारा अनिवार्य रूप से अंचलाधिकारी को लिखित रूप में दी जाएगी। यह सूचना ई-मेल या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से भी भेजी जा सकती है, ताकि राजस्व और पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

पुलिस बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के जमीन का कोई काम नहीं करा सकेगी। डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भूमि विवाद के नाम पर अब नातो थानों की मनमानी चलेगी और न ही पुलिस हस्तक्षेप की आड़ में किसी को डराया-धमकाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भूमि विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है, ना कि पुलिस की मनमर्जी का। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के दौरान लगातार यह बात सामने आई है कि कई मामलों में कानून-व्यवस्था के नाम पर पुलिस द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप किया गया। बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के यदि किसी स्तर पर कब्जा दिलाने, चहारदीवारी कराने या निर्माण कराने की शिकायत मिली, तो संबंधित पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई तय है।