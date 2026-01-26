Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newspolice will add pocso act in neet student dead case patna
पटना: नाबालिग थी दरिंदगी की शिकार नीट की छात्रा, अब पॉक्सो एक्ट जोड़ेगी पुलिस

पटना: नाबालिग थी दरिंदगी की शिकार नीट की छात्रा, अब पॉक्सो एक्ट जोड़ेगी पुलिस

संक्षेप:

छात्रा की उम्र 18 साल से कम होने से पुलिस ने प्रथामिकी में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। धाराएं जोड़ने से पहले एसआईटी ने परिवार के लोगों से उसकी उम्र से संबंधित प्रमाणपत्र भी मांगे हैं। 

Jan 26, 2026 08:20 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं के सामान रविवार को उन्हें मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सौंपे गए। मृत छात्रा के कमरे को छोड़ शेष 45 कमरों में रहने वाली छात्राओं के लैपटॉप, चादर, बेडशीट, बुक एवं अन्य सामग्री उन्हें दी गई। छात्राओं के साथ उनके परिजन भी थे। परिजनों का कहना था कि हॉस्टल में घटना हो गई है इसीलिए यहां रहने लायक नहीं है। ज्यादातर छात्राओं का दो फरवरी से इंटर की परीक्षा है। उनके सामान कमरों में बंद थे। इसे लेकर बीत दिनों छात्राओं ने हंगामा भी किया था। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उनके सामान सौंपा गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इधर, छात्रा के परिजन शनिवार को डीजीपी विनय कुमार से मिले। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों ने कहा कि यदि गिरफ्तार हॉस्टल मालिक मनीष रंजन से पूछताछ की जाती तो वह पूरी घटना के बारे में जानकारी देता। पुलिस ने उसे रिमांड की जगह बार-बार जहानाबाद आकर उन लोगों से ही पूछताछ कर रही है। ऐसा लगता कि मामले में परिजन ही दोषी हैं।

ये भी पढ़ें:समलैंगिक संबंध बनाने से मना करने पर छात्रा की हत्या, महिला ने माला से गला घोंटा

एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा से दरिंदगी और कपड़ों पर वीर्य के निशान मिलने के बाद परिजनों ने एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। पीड़िता के पिता ने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। उन्होंने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए व कहा कि जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि सुप्रीम या हाई कोर्ट के न्यायाधीश इसकी न्यायिक जांच करें। यह भी कहा कि जब परिजनों को घटना की सूचना मिली थी तब वे अस्पताल पहुंचे थे।

जिस महिला ने उसे अस्पताल ले गई थी, उसने बताया था कि बच्ची के साथ गलत हुआ है। पुलिस इस मामले में अब तक चुप क्यों है। डीजीपी ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।

पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी जाएंगी

छात्रा की उम्र 18 साल से कम होने से पुलिस ने प्रथामिकी में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। धाराएं जोड़ने से पहले एसआईटी ने परिवार के लोगों से उसकी उम्र से संबंधित प्रमाणपत्र भी मांगे हैं। परिजनों की ओर से मृतका का आधार कार्ड और मैट्रिक का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया गया है। इन प्रमाणपत्रों में उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। प्रमाणपत्रों के आधार पर पुलिस ने छात्रा को नाबालिग मानते हुए पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने के लिए अब कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करेगी। साथ ही इससे संबंधित मामला भी अब पॉक्सो की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:SIT तंग कर रही, आत्मदाह करेंगे; NEET छात्रा के कपड़े पर मिले वीर्य तो बोले परिजन
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime News Patna Crime News NEET अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।