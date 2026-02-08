बिहार में डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, नौकरी के नए नियम

संक्षेप: बिहार में ऑनलाइन डिलीवरी और कैब सेवा से जुड़े गिग वर्कर्स का अब पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। बिना चरित्र प्रमाण पत्र के कंपनियां लोगों को काम पर नहीं रख सकेंगी। पहले से जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका भी सत्यापन कराना होगा।

बिहार में डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर जैसे गिग वर्कर्स को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं। तेजी से बढ़ती ऑनलाइन डिलीवरी और कैब सेवा के कारोबार के बीच सुरक्षा-व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने ऐसे गिग वर्कर्स के चरित्र का सत्यापन करवाने का निर्णय लिया है। गिग वर्कर्स को काम पर रखने के लिए कंपनी को पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। इस मामले को लेकर सभी जिलों के एसपी समेत नौकरी प्रदाता कंपनियों को भी कई तरह के निर्देश दिए गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बिहार के 2.5 लाख होम डिलीवरी कामगारों और गिग वर्कर्स की अब पूरी कुंडली तैयार की जाएगी। अब कोई भी गिग वर्कर या कैब ड्राइवर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के काम नहीं कर पाएगा। किसी भी गिग वर्कर को रखने के साथ ही पुलिस से चरित्र का सत्यापन करवाना होगा, ताकि किसी भी तरह की घटना होने पर तुरंत पता चल सके।

अनजान व्यक्ति से ग्राहकों को बनी रहती है असुरक्षा: हाल के दिनों में डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों से जुड़ी आपराधिक घटनाओं और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वर्तमान में कार्यरत अधिकांश डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवर अपना पुलिस सत्यापन नहीं करवाते हैं। एग्रीगेटर कंपनियां भी अक्सर बिना किसी ठोस बैकग्राउंड चेक के युवाओं को काम पर रख लेती हैं। इसी का फायदा उठाकर कई बार संदिग्ध किस्म के लोग भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। इससे ग्राहकों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है।

पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा डिलीवरी नेटवर्क: बिहार में अभी पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा डिलीवरी नेटवर्क है। गयाजी, दरभंगा और पूर्णिया जैसे शहरों में भी ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी का दायरा तेजी से बढ़ा है। पुलिस की विशेष टीमें अब इन शहरों में सक्रिय सभी एग्रीगेटर कंपनियों के साथ मिलकर कामगारों की पहचान सुनिश्चित करेंगी।

कंपनियों के लिए कड़े निर्देश अब कंपनियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे किसी भी गिग वर्कर को रखने से पहले उसका पुलिस सत्यापन कराएं। यदि कोई वर्कर पहले से कार्यरत है, तो उसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपना आचरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

भागलपुर के आईजी विवेक कुमार का कहना है कि सभी जिलों में गिग वर्कर के चरित्र का सत्यापन करवाया जा रहा है। संस्था के मालिकों से भी कहा गया है कि वे गिग वर्कर्स की सूची उपलब्ध कराकर उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। दूसरे राज्यों से भी गिग वर्करों की पुलिस वेरिफिकेशन आने पर उसे तुरंत करवाकर भेजा जा रहा है। ऐसे मामलों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जा रही है।