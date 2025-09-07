गयाजी में VIP को स्काउट कर रही पुलिस गाड़ी हादसे का शिकार, 4 पुलिसकर्मी घायल
गया जी में वीआईपी को स्काउट कर रही मलयपुर थाने की पुलिस गाड़ी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। जिसमें तीन महिला पुलिसकर्मी चंदा कुमारी, वर्षा कुमारी और सोनी के साथ एक पुरुष पुलिसकर्मी मंटू कुमार घायल हो गए।
गया जी जिले के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के विपार्ड के पास शनिवार की शाम हुई सड़क दुर्घटना में चार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस समय घटी जब मलयपुर थाने की पुलिस गाड़ी एक वीआईपी को स्काउट कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार के कारण चालक ने गाड़ी से संतुलन खो दिया और अनियंत्रित वाहन विपरीत दिशा से आ रही कार से टकरा गई।
दुर्घटना में तीन महिला पुलिसकर्मी चंदा कुमारी, वर्षा कुमारी और सोनी के साथ एक पुरुष पुलिसकर्मी मंटू कुमार घायल हो गए। इनमें चंदा और वर्षा की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों की मदद से वाहन से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेजा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
सभी घायल पुलिसकर्मी नालंदा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पुलिस वाहन किस वीआईपी को स्काउट कर रही थी। मगध मेडिकल थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल पुलिसकर्मी खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज जारी है।
उन्होंने यह भी कहा कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया गया है। वीआईपी के नाम को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है और न ही कोई लिखित शिकायत दर्ज हुई है।