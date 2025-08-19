बेगूसराय में बाइक से टकराकर पलटी पुलिस वैन; महिला की मौत, 12 होमगार्ड जवान घायल
बेगूसराय के लाखो थाना इलाके में पुलिस वैन और बाइक की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। जबकि 12 होमगार्ड जवान घायल हो गए हैं। जिसमें दो की हालत गंभीर बनी हुई है। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैन में 40 से ज्यादा जवान सवार थे।
बेगूसराय जिल के फोरलेन एनएच-31 पर लाखो थाना के इनियार ढाला के पास मंगलवार को पुलिस वैन और बाइक के टकराने से बाइक सवार महिला की मौत हो गयी जबकि पति और पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गये। हादसे में पुलिस वैन के पलटने से उसमें सवार 40 से अधिक प्रशिक्षु होमगार्ड जवान में से 12 से अधिक घायल हो गये। मृतका के पति खगड़िया जिले के सोंधिया गांव निवासी रणवीर कुमार ने बताया कि वह अपनी 28 वर्षीया पत्नी रोशनी देवी और 10 वर्षीय बेटे निशांत के साथ घर से बाइक से बेगूसराय के लिए चले थे। बेटे का इलाज कराना था। शाहपुर ढाला के आसपास पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रहे पुलिस वाहन ने बाइक में ठोकर मार दी।
इधर, जख्मी होमगार्ड के जवानों ने बताया कि बलिया सदानंदपुर कॉलेज में ट्रेनिंग के बाद वे पुलिस वैन से बरौनी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बाइक से वैन की टक्कर हो गयी। वाहन में करीब 40 प्रशिक्षु सिपाही बैठे थे। जान बचाने के लिए जवान भागने लगे। तबतक एक दर्जन से अधिक जवान घायल हो गये। इनमें दो की स्थिति गंभीर है।
जख्मी प्रशिक्षु होमगार्ड जवानों में 22 वर्षीय बिट्टू कुमार, 27 वर्षीय किशोरी कुमार, 24 वर्षीय अभिषेक कुमार, 24 वर्षीय सूरज कुमार, 31 वर्षीय छोटू कुमार, 26 वर्षीय प्रवीण कुमार, नितेश कुमार, प्रेमचंद्र कुमार हैं। सभी जख्मियों का सदर असपताल में इलाज कराया गया जबकि 10 से अधिक घायल होमागार्डों का विभिन्न निजी क्लीनिक में इलाज चल रहा है।