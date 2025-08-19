बेगूसराय में बाइक से टकराकर पलटी पुलिस वैन; महिला की मौत, 12 होमगार्ड जवान घायल

बेगूसराय जिल के फोरलेन एनएच-31 पर लाखो थाना के इनियार ढाला के पास मंगलवार को पुलिस वैन और बाइक के टकराने से बाइक सवार महिला की मौत हो गयी जबकि पति और पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गये। हादसे में पुलिस वैन के पलटने से उसमें सवार 40 से अधिक प्रशिक्षु होमगार्ड जवान में से 12 से अधिक घायल हो गये। मृतका के पति खगड़िया जिले के सोंधिया गांव निवासी रणवीर कुमार ने बताया कि वह अपनी 28 वर्षीया पत्नी रोशनी देवी और 10 वर्षीय बेटे निशांत के साथ घर से बाइक से बेगूसराय के लिए चले थे। बेटे का इलाज कराना था। शाहपुर ढाला के आसपास पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रहे पुलिस वाहन ने बाइक में ठोकर मार दी।