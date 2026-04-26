पुलिस वर्दी के नियम सख्त; सेविंग, मेकअप, छाता, जूलरी पर नया गाइडलाइन- सिगरेट, पान पर पाबंदी
किसी भी वर्दीधारी या कर्मी को किसी तरह का जाति चिह्न धारण करने या चेहरे पर कोई लेप आदि लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। कर्तव्य पर सभी पदाधिकारी व कर्मी वर्दी धारण करेंगे, बशर्ते किसी विशेष प्रयोजन से कोई अधिकारी अन्यथा आदेश न दे।
Bihar Police News: बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के तमाम पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को पुलिस मैनुअल में निर्धारित वेशभूषा के अनुपालन का निर्देश दिया है। मुख्यालय ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि पुलिस अनुशासन एवं वर्दी की गरिमा बनाये रखने को लेकर बिहार पुलिस मैनुअल में विस्तृत नियम का उल्लेख है। इसके तहत वर्दी के ऊपर कोई आभूषण, चेन आदि धारण नहीं करना है। केश छोटे रखे जायेंगे। जो कर्मी दाढ़ी बनाते हैं, वे बिना दाढ़ी बनाए वर्दी धारण नहीं करेंगे।
किसी भी वर्दीधारी या कर्मी को किसी तरह का जाति चिह्न धारण करने या चेहरे पर कोई लेप आदि लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। कर्तव्य पर सभी पदाधिकारी व कर्मी वर्दी धारण करेंगे, बशर्ते किसी विशेष प्रयोजन से कोई अधिकारी अन्यथा आदेश न दे।
सीआईडी व स्पेशल ब्रांच से संलग्न कर्मी विशेष आदेश के बिना वर्दी पहन कर नहीं जा सकते। सार्वजनिक स्थानों में वर्दी पहन कर कर्तव्य करते समय धूम्रपान करना या पान खाना आदि मना है। पुलिसकर्मी किसी भी समय आधी वर्दी या आधा सादा कपड़ा पहन कर नहीं निकलेंगे। यातायात नियंत्रण में लगे अधिकारी व कर्मी वर्दी में रहने के समय न छाता लगायेंगे और न लेकर चलेंगे।
मुख्यालय ने बयान जारी कर कहा कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वर्दी धारण को लेकर नया नियम या निर्देश जारी किए जाने की खबर फैलाई जा रही है। यह बिलकुल सत्य नहीं है। पुलिस मुख्यालय ने मैनुअल के आधार पर ही इसके अनुपालन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें