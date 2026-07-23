छात्र आंदोलन के उपद्रवियों को खोज-खोजकर पकड़ रही पुलिस, पटना में 57 गिरफ्तार, 3268 पर FIR

छात्र आंदोलन में उपद्रव करने वाले युवाओं को पटना पुलिस खोज-खोजकर पकड़ रही है। पटना में बुधवार को हुए बवाल में शामिल 57 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। शहर के अलग-अलग थानों में 3268 लोगों पर केस हुआ है, पुलिस ने कुछ लोगों की तस्वीरें भी सार्वजनिक की हैं।

बिहार की राजधानी पटना में नीट पेपर लीक के खिलाफ बुधवार को हुए बवाल के बाद पुलिस ने उपद्रव के मामले में 57 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में पटना यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ अध्यक्ष शांतनु कुमार भी शामिल हैं। पटना के अलग-अलग थानों में कुल 21 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 268 आरोपी नामजद हैं, जबकि 3 हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है। पटना पुलिस वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर उपद्रवियों को खोज-खोजकर पकड़ रही है। 177 उपद्रवियों के फोटो भी सार्वजनिक किए गए हैं।

जारी की गई है। कोतवाली, सचिवालय, गांधी मैदान और शास्त्री नगर थाने में कुल 21 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 268 नामजद के अलावा तीन हजार अज्ञात हैं। आधा दर्जन से अधिक हिरासत में लिए गए छात्रों की संलिप्तता की जांच की जा रही है।

पटना के कोतवाली थाने में 6, गांधी मैदान थाने में 3, शास्त्रीनगर में एक और सचिवालय थाने में एक एफआईआर हुई है। 11 केस पुलिस और 10 केस मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज किए गए हैं। आम लोगों ने भी गाड़ी में तोड़फोड़ और मारपीट इत्यादि की 10 एफआईआर कोतवाली, गांधी मैदान, सचिवालय और शास्त्रीनगर थाना में कराई है।

लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आइसा के बैनर तले भारी संख्या में छात्रों ने बुधवार को पटना के गांधी मैदान से लोकभवन तक मार्च निकला था। जेपी गोलंबर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। बाद में मार्च में शामिल लोगों ने डाकबंगला चौराहा पर पुलिस पर पथराव किया। कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई थी। पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। लाठीचार्ज में कुछ छात्रों को भी चोटें आई थीं।

कोतवाली में सबसे ज्यादा मामले कोतवाली थाने में सबसे ज्यादा छह केस पुलिसकर्मियों और मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज किए गए हैं। इनमें से 85 नामजद और 1000 अज्ञात प्रर्दशनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी की गई है। कोतवाली पुलिस ने पुलिस ने पटना यूनिवर्सिटी छात्र के अध्यक्ष शांतनु कुमार सहित 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सचिवालय थाना में एक केस दर्ज किया गया है। इसमें 95 नामजद और 1000 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी की गई है। 10 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गांधी मैदान थाना में तीन केस दर्ज किए गए हैं। थानेदार अखिलेश कुमार मिश्रा के बयान पर हुई एफआईआर में 88 नामजद और 1000 अज्ञात प्रर्दशनकारियों पर मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा दो केस मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज किया गया है।

गांधी मैदान पुलिस ने अमन सिंह नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपितों पर पुलिस पर जानलेवा हमला, मारपीट, सरकारी संपत्ति का नुकसान और उपद्रव करने की धारा लगाई गई है।