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छात्र आंदोलन के उपद्रवियों को खोज-खोजकर पकड़ रही पुलिस, पटना में 57 गिरफ्तार, 3268 पर FIR

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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छात्र आंदोलन में उपद्रव करने वाले युवाओं को पटना पुलिस खोज-खोजकर पकड़ रही है। पटना में बुधवार को हुए बवाल में शामिल 57 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। शहर के अलग-अलग थानों में 3268 लोगों पर केस हुआ है, पुलिस ने कुछ लोगों की तस्वीरें भी सार्वजनिक की हैं।

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पटना में छात्र आंदोलन के दौरान उपद्रव करने वाले युवाओं को खोज-खोजकर पकड़ रही पुलिस

बिहार की राजधानी पटना में नीट पेपर लीक के खिलाफ बुधवार को हुए बवाल के बाद पुलिस ने उपद्रव के मामले में 57 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में पटना यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ अध्यक्ष शांतनु कुमार भी शामिल हैं। पटना के अलग-अलग थानों में कुल 21 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 268 आरोपी नामजद हैं, जबकि 3 हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है। पटना पुलिस वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर उपद्रवियों को खोज-खोजकर पकड़ रही है। 177 उपद्रवियों के फोटो भी सार्वजनिक किए गए हैं।

जारी की गई है। कोतवाली, सचिवालय, गांधी मैदान और शास्त्री नगर थाने में कुल 21 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 268 नामजद के अलावा तीन हजार अज्ञात हैं। आधा दर्जन से अधिक हिरासत में लिए गए छात्रों की संलिप्तता की जांच की जा रही है।

पटना के कोतवाली थाने में 6, गांधी मैदान थाने में 3, शास्त्रीनगर में एक और सचिवालय थाने में एक एफआईआर हुई है। 11 केस पुलिस और 10 केस मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज किए गए हैं। आम लोगों ने भी गाड़ी में तोड़फोड़ और मारपीट इत्यादि की 10 एफआईआर कोतवाली, गांधी मैदान, सचिवालय और शास्त्रीनगर थाना में कराई है।

पटना में छात्र आंदोलन के दौरान कथित उपद्रवियों की पुलिस ने जारी की तस्वीरें

लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव

दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आइसा के बैनर तले भारी संख्या में छात्रों ने बुधवार को पटना के गांधी मैदान से लोकभवन तक मार्च निकला था। जेपी गोलंबर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। बाद में मार्च में शामिल लोगों ने डाकबंगला चौराहा पर पुलिस पर पथराव किया। कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई थी। पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। लाठीचार्ज में कुछ छात्रों को भी चोटें आई थीं।

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कोतवाली में सबसे ज्यादा मामले

कोतवाली थाने में सबसे ज्यादा छह केस पुलिसकर्मियों और मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज किए गए हैं। इनमें से 85 नामजद और 1000 अज्ञात प्रर्दशनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी की गई है। कोतवाली पुलिस ने पुलिस ने पटना यूनिवर्सिटी छात्र के अध्यक्ष शांतनु कुमार सहित 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पटना में छात्र आंदोलन के दौरान कथित उपद्रवियों की पुलिस ने जारी की तस्वीरें

सचिवालय थाना में एक केस दर्ज किया गया है। इसमें 95 नामजद और 1000 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी की गई है। 10 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गांधी मैदान थाना में तीन केस दर्ज किए गए हैं। थानेदार अखिलेश कुमार मिश्रा के बयान पर हुई एफआईआर में 88 नामजद और 1000 अज्ञात प्रर्दशनकारियों पर मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा दो केस मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज किया गया है।

गांधी मैदान पुलिस ने अमन सिंह नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपितों पर पुलिस पर जानलेवा हमला, मारपीट, सरकारी संपत्ति का नुकसान और उपद्रव करने की धारा लगाई गई है।

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सोशल मीडिया के जरिए उपद्रवियों की पहचान

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि गांधी मैदान और आयकर गोलंबर पर बुधवार को हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा पुलिस बल पर हमला किया गया। पुलिस गाड़ियों एवं लोक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। आमलोगों और मीडियाकर्मियों पर भी लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर से हमला किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस ने ऐसे 177 उपद्रवियों को चिह्नित करते हुए उनकी तस्वीर जारी की है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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