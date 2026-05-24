कुख्यात सोनू-मोनू के घर रेड से पहले ली गई पुलिसवालों की तलाशी, वीडियो वायरल होने से हड़कंप

वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस की टीम सोनू-मोनू के घर की चौखट पर खड़ी है और कुछ लोग बारी-बारी से पुलिस वाालों की तलाशी ले रहे हैं और फिर इसके बाद ही उन्हें घर में एंट्री मिल रही है। एक-एक कर पुलिसवाले कतार में खड़े होकर अपनी तलाशी दे रहे हैं।

पटना से सटे मोकामा में कुख्यात सोनू-मोनू की तलाश में उनके घर पहुंची पुलिस को पहले अपनी ही तलाशी देनी पड़ी। शनिवार की रात बिहार पुलिस के साथ हुई इस घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस की टीम सोनू-मोनू के घर की चौखट पर खड़ी है और कुछ लोग बारी-बारी से पुलिस वाालों की तलाशी ले रहे हैं और फिर इसके बाद ही उन्हें घर में एंट्री मिल रही है। एक-एक कर पुलिसवाले कतार में खड़े होकर अपनी तलाशी दे रहे हैं।

दरअसल पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगाा जलालपुर गांव में शनिवार की शाम सरपंच पति मुकेश सिंह पर कई राउंड फायरिंग की गई थी। इस मामले में सोनू-मोनू और उनके पिता प्रमोद सिंह समेत 6 लोगों पर केस दर्ज कराया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस इसी मामले में सोनू-मोनू को ढूंढते-ढूंढते उनके घर पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सोनू-मोनू के घर पर मौजूद लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया और उन्हें घर की तलाशी लेने से रोकी। हल्ला-हंगामे के बीच वहां ग्रामीण भी जमा हो गए।

वीडियो में एक पुलिस कर्मी फोन पर किसी से छापेमारी करने को लेकर कानूनी पहलुओं पर भी चर्चाा करता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट में दावाा किया जा रहा है कि खुद सोनू फोन लाइन पर मौजूद था और पुलिस से छापेमारी के संबंध में बातचीत कर रहा था। कहा जा रहा है कि इसके बाद सोनू-मोनू के गुर्गो ने पुलिसवालों की तलाशी ली और फिर उन्हें घर में एंट्री दी। लेकिन इन सब के बीच सोनू-मोनू घर से फरार हो चुके थे और पुलिस को वहां से बैरंग लोटना पड़ा था।

फेसबुक पोस्ट से विवाद, सोनू मोनू गिरोह ने की फायरिंग बता दें कि यह पूराा मामला पचमहला थाना क्षेत्र में नौरंगा जलालपुर पंचायत के सरपंच पति मुकेश सिंह और मुखिया पति प्रमोद सिंह के बीच फेसबुक पोस्ट पर छींटाकशी से जु़ड़ा है। जिसके बाद नौबत फायरिंग तक जा पहुंची। गोली चलने के बाद पुलिस ने अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी थी। दरअसल सोनू-मोनू के पिता पर उसके विरोधी मुकेश सिंह ने फेसबुक पर व्यंग्य पोस्ट किया था। सोनू-मोनू के पिता अधिवक्ता प्रमोद सिंह को देख मुकेश ने मूंछों पर ताव देकर व्यंग्य किया था। पुलिस कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए उसने सोनू-मोनू पर भी व्यंग्य किया था। इसी बात से बौखलाए सोनू-मोनू गिरोह के शागिर्द ने मुकेश सिंह पर फायरिंग कर दी। बताया जाता है बीते दिनों पचमहला थाना की पुलिस सादे कपड़ों में सोनू-मोनू के अधिवक्ता पिता प्रमोद सिंह को गिरफ्तार करने की नीयत से पहुंची थी।