Hindi NewsBihar Newspolice shot notorious gangster shantanu in encounter sitamarhi
बिहार के कुख्यात शांतनु का पुलिस ने किया एनकाउंटर, अस्पताल में चल रहा इलाज

संक्षेप:

पुलिस व एसटीएफ की घेराबंदी के बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

Dec 14, 2025 08:51 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, हमारे प्रतिनिधि, सीतामढ़ी
बिहार के सीतामढ़ी जिले में एसटीएफ व जिला पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के आरोपित शांतनु कुमार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। शांतनु बेलसंड थाने के भोरहा गांव का रहने वाला है। शुक्रवार मध्य रात्रि बेलसंड-चंदौली सड़क पर बस स्टैंड के समीप मुठभेड़ हुई। पुलिस व एसटीएफ की घेराबंदी के बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार आरोपी की तलाश में जैसे छापेमारी की गई, शांतनु ने फायरिंग शुरू कर दी। घटनास्थल से एक पिस्तौल, तीन खोखे व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। डीएसपी रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि शांतनु बेलसंड थाना के रवि सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। बेलसंड के जाफरपुर राम जानकी मठ के पुजारी की हत्या कर मूर्तियों की चोरी के मामले में भी वह फरार था।

सीतामढ़ी के बेलसंड थाना अंतर्गत भोरहा में बिहार एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की छापेमारी के दौरान शुक्रवार की देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल कुख्यात शांतनु ने चार साल पहले मधुबन कांटी गांव के पास ईट व स्टोन चिप्स के व्यवसायी योगेंद्र कुमार की हत्या गोली मारकर कर दी थी। इस केस में वह जमानत पर जेल से छूटा था।

बीते एक साल से न्यायालय में उसकी पेशी के इंतजार में तारीख पर तारीख गुजर रही है। इस घटना के आठ दिनों बाद मीनापुर में उसे हथियार के साथ लूट की साजिश रचते साथियों संग पकड़ा गया था। इस तरह मीनापुर थाना में शांतनु के खिलाफ दो गंभीर कांड में आरोपित है। सीतामढ़ी पुलिस को एसएसपी कार्यालय से शांतनु की क्राइम हिस्ट्री भेजी गई है। बिहार एसटीएफ की ओर से बताया गया है कि शांतनु कुख्यात सुपारी शूटर है। बीते 10 अक्टूबर को सीतामढ़ी के बेलसंड थाना अंतर्गत भटौलिया रोड में अपने ही ग्रामीण रवि रंजन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

सूचना थी कि शांतनु भोरहा में देखा गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए बिहार एसटीएफ ने स्थानीय थाने की पुलिस के सहयोग से शांतनु और उसके साथी रीगा थाना के बराही निवासी विक्की सिंह की घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखते ही दोनों अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। उसे सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी गई। लेकिन, शांतनु नहीं माना और लगातार पुलिस पर पिस्टल से फायरिंग कर भागने का प्रयास करता रहा।

योगेंद्र सिंह को पत्नी व बच्चों के सामने मारी थी गोली

पूर्वी चंपारण के राजेपुर निवासी व्यवसायी योगेंद्र सिंह को कार घेरकर शांतनु और उसके साथियों ने पत्नी व बच्चों के सामने गोली मारी थी। अनीता कुमारी के बयान पर उसके पति की हत्या की एफआईआर दर्ज की थी। अनीता ने पुलिस को बताया था कि वह पटना स्थित मायके से पति के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी। शादी के बाद अपने भाई, पति और बच्चों के साथ कार से पटना लौट रही थी। 13 दिसंबर 2020 की दोपहर करीब दो बजे मधुबन कांटी गांव के पास अपराधियों ने उसकी कार को बाइक से पीछा करके घेर लिया। पति ने हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाई लेकिन अपराधियों ने गोली मार दी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
