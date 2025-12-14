बिहार के कुख्यात शांतनु का पुलिस ने किया एनकाउंटर, अस्पताल में चल रहा इलाज

संक्षेप: पुलिस व एसटीएफ की घेराबंदी के बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

बिहार के सीतामढ़ी जिले में एसटीएफ व जिला पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के आरोपित शांतनु कुमार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। शांतनु बेलसंड थाने के भोरहा गांव का रहने वाला है। शुक्रवार मध्य रात्रि बेलसंड-चंदौली सड़क पर बस स्टैंड के समीप मुठभेड़ हुई। पुलिस व एसटीएफ की घेराबंदी के बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार आरोपी की तलाश में जैसे छापेमारी की गई, शांतनु ने फायरिंग शुरू कर दी। घटनास्थल से एक पिस्तौल, तीन खोखे व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। डीएसपी रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि शांतनु बेलसंड थाना के रवि सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। बेलसंड के जाफरपुर राम जानकी मठ के पुजारी की हत्या कर मूर्तियों की चोरी के मामले में भी वह फरार था।

सीतामढ़ी के बेलसंड थाना अंतर्गत भोरहा में बिहार एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की छापेमारी के दौरान शुक्रवार की देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल कुख्यात शांतनु ने चार साल पहले मधुबन कांटी गांव के पास ईट व स्टोन चिप्स के व्यवसायी योगेंद्र कुमार की हत्या गोली मारकर कर दी थी। इस केस में वह जमानत पर जेल से छूटा था।

बीते एक साल से न्यायालय में उसकी पेशी के इंतजार में तारीख पर तारीख गुजर रही है। इस घटना के आठ दिनों बाद मीनापुर में उसे हथियार के साथ लूट की साजिश रचते साथियों संग पकड़ा गया था। इस तरह मीनापुर थाना में शांतनु के खिलाफ दो गंभीर कांड में आरोपित है। सीतामढ़ी पुलिस को एसएसपी कार्यालय से शांतनु की क्राइम हिस्ट्री भेजी गई है। बिहार एसटीएफ की ओर से बताया गया है कि शांतनु कुख्यात सुपारी शूटर है। बीते 10 अक्टूबर को सीतामढ़ी के बेलसंड थाना अंतर्गत भटौलिया रोड में अपने ही ग्रामीण रवि रंजन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

सूचना थी कि शांतनु भोरहा में देखा गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए बिहार एसटीएफ ने स्थानीय थाने की पुलिस के सहयोग से शांतनु और उसके साथी रीगा थाना के बराही निवासी विक्की सिंह की घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखते ही दोनों अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। उसे सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी गई। लेकिन, शांतनु नहीं माना और लगातार पुलिस पर पिस्टल से फायरिंग कर भागने का प्रयास करता रहा।