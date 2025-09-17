Police rescued 5 girls from a sex racket in Katihar 6 men arrested कटिहार में 5 लड़कियों को पुलिस ने सेक्स रैकेट से छुड़ाया, अय्याशी करते-करवाते 6 गिरफ्तार, Bihar Hindi News - Hindustan
कटिहार पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी कर 5 लड़कियों को सेक्स रैकेट से मुक्त कराया है। पुलिस ने होटल की आड़ में अय्याशी करवाने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, कटिहारWed, 17 Sep 2025 08:46 PM
कटिहार में 5 लड़कियों को पुलिस ने सेक्स रैकेट से छुड़ाया, अय्याशी करते-करवाते 6 गिरफ्तार

बिहार के कटिहार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का भंड़ाफोड़ किया है। देह व्यापार में संलिप्त 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, 5 लड़कियों को पुलिस ने सेक्स रैकेट से छुड़ाया है। इनमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। होटल से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली हैं। कटिहार के एसपी शिखर चौधरी ने बुधवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी।

एसपी ने बताया कि मुफ्फसिल थानाध्यक्ष शशि रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि भट्टा टोला चौक स्थित होटल में बाहर से महिलाओं एवं लड़कियों को लाकर देह व्यापार एवं वैश्यावृति का धंधा चलाया जा रहा है। इस सूचना का सत्यापन कराए जाने के बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए एसपी कटिहार के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-1 अभिजीत कुमार सिंह एवं डीएसपी मुख्यालय मृदु लता के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया।

इसके बाद पुलिस टीम ने होटल में छापा मारा। उक्त होटल में कुछ पुरुष एवं महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। पुलिस ने होटल में काम करने वाले 6 पुरुषों को गिरफ्तार किया। इनमें दो कर्मचारी और एक दुकान मालिक शामिल हैं। एसपी ने बताया कि 4 महिलाओं एवं 1 नाबालिग लड़की को देह व्यापार एवं वेश्यावृति का धंधा से मुक्त कराया गया। उक्त होटल से 2 पैक कंडोम, 7 मोबाइल फोन, 26000 रुपये कैश और डीवीआर बरामद किया गया।

पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुटी है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फलका थाना क्षेत्र के अमोल झगरू निवासी अमरजीत कुमार, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हफला गंज निवासी कामेश्वर साह, बरारी थाना क्षेत्र के मझेली निवासी संतोष कुमार सहनी, नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक निवासी मुन्ना कुमार, तीगछिया निवासी विक्की कुमार साह और बरारी थाना क्षेत्र के सेमापुर बालू घाट सुखासन निवासी मो. अलीमुद्दीन रूप में की गई है। सभी को मेडिकल जांच करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा।