कटिहार में 5 लड़कियों को पुलिस ने सेक्स रैकेट से छुड़ाया, अय्याशी करते-करवाते 6 गिरफ्तार

कटिहार पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी कर 5 लड़कियों को सेक्स रैकेट से मुक्त कराया है। पुलिस ने होटल की आड़ में अय्याशी करवाने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।

बिहार के कटिहार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का भंड़ाफोड़ किया है। देह व्यापार में संलिप्त 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, 5 लड़कियों को पुलिस ने सेक्स रैकेट से छुड़ाया है। इनमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। होटल से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली हैं। कटिहार के एसपी शिखर चौधरी ने बुधवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी।

एसपी ने बताया कि मुफ्फसिल थानाध्यक्ष शशि रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि भट्टा टोला चौक स्थित होटल में बाहर से महिलाओं एवं लड़कियों को लाकर देह व्यापार एवं वैश्यावृति का धंधा चलाया जा रहा है। इस सूचना का सत्यापन कराए जाने के बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए एसपी कटिहार के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-1 अभिजीत कुमार सिंह एवं डीएसपी मुख्यालय मृदु लता के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया।

इसके बाद पुलिस टीम ने होटल में छापा मारा। उक्त होटल में कुछ पुरुष एवं महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। पुलिस ने होटल में काम करने वाले 6 पुरुषों को गिरफ्तार किया। इनमें दो कर्मचारी और एक दुकान मालिक शामिल हैं। एसपी ने बताया कि 4 महिलाओं एवं 1 नाबालिग लड़की को देह व्यापार एवं वेश्यावृति का धंधा से मुक्त कराया गया। उक्त होटल से 2 पैक कंडोम, 7 मोबाइल फोन, 26000 रुपये कैश और डीवीआर बरामद किया गया।