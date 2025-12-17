Hindustan Hindi News
जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में पुलिस का छापा, 16 सेक्स वर्कर को छुड़ाया; 6 लड़कियां नाबालिग

संक्षेप:

अरवल पुलिस ने जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में बुधवार को छापेमारी कर दो महिला संचालक समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 16 सेक्स वर्कर को भी देह व्यापार से मुक्त कराया, जिनमें से 6 नाबालिग हैं।

Dec 17, 2025 09:48 pm IST
बिहार के अरवल जिले में पुलिस ने बुधवार को सदर थाना क्षेत्र के जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में छापेमारी की। इस दौरान देह व्यापार शामिल 16 सेक्स वर्कर को मुक्त कराया गया। इनमें 6 नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से दो महिला संचालक और 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को कई आपत्तिजनक सामान भी मिले। सभी नाबालिग पीड़िताओं को बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) में भेजा जा रहा है। साथ ही बालिग महिला सेक्स वर्कर को विश्वास संकल्प हमाना पुनर्वास केंद्र भेजा गया है। साथ ही गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

अरवल के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस को जनकपुर धाम (रेड लाइट) एरिया में नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार कराए जाने की सूचना मिली थी। सूचना का सत्यापन करने के बाद पीड़ित लड़कियों को सकुशल इस धंधे से मुक्त कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार, पुलिस उपाधीक्षक हरीश कुमार सिंह , पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश अरुण , साइबर थानाध्यक्ष एवं महिला थाना नीलमणि तथा एनजीओ की टीम के साथ छापामारी की गई।

एसपी ने बताया कि रेड लाइट एरिया से 16 महिलाओं को मुक्त कराया गया है जिसमें आठ नाबालिग हैं। दो महिला संचालिका हैं एवं 6 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में आठ लोगों पर केस दर्ज करते हुए जेल भेजा जाएगा। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार लोगों में अमन राज, अरवल सिपाह, प्रिन्स राज, सा कुशा, जिला औरंगाबाद, अशोक कुमार सा कल्याणपुर औरंगाबाद, शहजाद आलम प्यारेचक अरवल, मो शमीम अंसारी, सा० शाही मोहल्ला एवं चमकु पासवान जनकपुर धाम शामिल हैं।

