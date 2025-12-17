जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में पुलिस का छापा, 16 सेक्स वर्कर को छुड़ाया; 6 लड़कियां नाबालिग

संक्षेप: अरवल पुलिस ने जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में बुधवार को छापेमारी कर दो महिला संचालक समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 16 सेक्स वर्कर को भी देह व्यापार से मुक्त कराया, जिनमें से 6 नाबालिग हैं।

बिहार के अरवल जिले में पुलिस ने बुधवार को सदर थाना क्षेत्र के जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में छापेमारी की। इस दौरान देह व्यापार शामिल 16 सेक्स वर्कर को मुक्त कराया गया। इनमें 6 नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से दो महिला संचालक और 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को कई आपत्तिजनक सामान भी मिले। सभी नाबालिग पीड़िताओं को बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) में भेजा जा रहा है। साथ ही बालिग महिला सेक्स वर्कर को विश्वास संकल्प हमाना पुनर्वास केंद्र भेजा गया है। साथ ही गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अरवल के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस को जनकपुर धाम (रेड लाइट) एरिया में नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार कराए जाने की सूचना मिली थी। सूचना का सत्यापन करने के बाद पीड़ित लड़कियों को सकुशल इस धंधे से मुक्त कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार, पुलिस उपाधीक्षक हरीश कुमार सिंह , पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश अरुण , साइबर थानाध्यक्ष एवं महिला थाना नीलमणि तथा एनजीओ की टीम के साथ छापामारी की गई।