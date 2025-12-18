जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष के घर पुलिस का छापा, राइफल जब्त; बारात में चली थी गोली

संक्षेप: अरवल जिले के मेहंदिया में पुलिस ने हर्ष फायरिंग के मामले में जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल के घर छापेमारी कर राइफल जब्त की। बारात में गोली चलने से एक युवक घायल हो गया था। इस मामले में जितेंद्र फरार हैं।

बिहार के अरवल जिले के मेहंदिया में गुरुवार को पुलिस ने जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल के घर छापेमारी की। इस दौरान पटेल की लाइसेंसी राइफल को जब्त कर लिया गया। जेडीयू नेता पर मेहंदिया थाना क्षेत्र के रुपाइच गांव में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करने का आरोप है। बारात मेंगोली चलने से विकास कुमार नाम का एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका पटना के पीएमसीएच में इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, बीते 4 दिसंबर की रात को रूपाइच गांव में एक बारात आई थी, जिसमें हर्ष फायरिंग की गई थी। गोली लगने से विकास के घायल होने के बाद पुलिस कथित आरोपी जितेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर थाने ले गई थी। हालांकि, पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। विकास कुमार के लिखित बयान के बाद मेहंदिया थाना में कांड संख्या 244/25 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई।

पुलिस जांच के दौरान जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल को हर्ष फायरिंग में संलिप्त पाया गया, जिसके बाद उनके घर राधे बिगहा, थाना शहर तेलपा से राइफल को जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में मेहंदिया थानाध्यक्ष चंदन कुमार झा ने बताया कि राइफल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना में जांच के लिए भेजा जा रहा है।