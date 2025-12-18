Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPolice raids former JDU district president house rifle seized gun fire during wedding procession
जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष के घर पुलिस का छापा, राइफल जब्त; बारात में चली थी गोली

जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष के घर पुलिस का छापा, राइफल जब्त; बारात में चली थी गोली

संक्षेप:

अरवल जिले के मेहंदिया में पुलिस ने हर्ष फायरिंग के मामले में जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल के घर छापेमारी कर राइफल जब्त की। बारात में गोली चलने से एक युवक घायल हो गया था। इस मामले में जितेंद्र फरार हैं।

Dec 18, 2025 08:34 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, मेहंदिया (अरवल)
share Share
Follow Us on

बिहार के अरवल जिले के मेहंदिया में गुरुवार को पुलिस ने जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल के घर छापेमारी की। इस दौरान पटेल की लाइसेंसी राइफल को जब्त कर लिया गया। जेडीयू नेता पर मेहंदिया थाना क्षेत्र के रुपाइच गांव में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करने का आरोप है। बारात मेंगोली चलने से विकास कुमार नाम का एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका पटना के पीएमसीएच में इलाज चल रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, बीते 4 दिसंबर की रात को रूपाइच गांव में एक बारात आई थी, जिसमें हर्ष फायरिंग की गई थी। गोली लगने से विकास के घायल होने के बाद पुलिस कथित आरोपी जितेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर थाने ले गई थी। हालांकि, पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। विकास कुमार के लिखित बयान के बाद मेहंदिया थाना में कांड संख्या 244/25 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें:बक्सर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर शख्स की हत्या, गोली लगने से दूसरे की हालत गंभीर

पुलिस जांच के दौरान जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल को हर्ष फायरिंग में संलिप्त पाया गया, जिसके बाद उनके घर राधे बिगहा, थाना शहर तेलपा से राइफल को जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में मेहंदिया थानाध्यक्ष चंदन कुमार झा ने बताया कि राइफल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना में जांच के लिए भेजा जा रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि जितेंद्र पटेल के खिलाफ अनुसंधान में मामला सत्य पाया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जितेंद्र घर से फरार हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
JDU Bihar Crime Arwal अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।