बिहार में होटलों और गेस्ट हाउस में कहां पड़ी रेड, 25 लड़के-लड़कियां मिले; सेक्स रैकेट के शक में रेड

जांच टीम में शामिल पुलिस कर्मियों ने एक साथ चार होटल और एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की है। इस दौरान 25 लड़के - लड़कियों को हिरासत में लिया है। देह व्यापार के शक में रेड डाली गई है।

जहानाबाद, निज प्रतिनिधि। बिहार के जहानाबाद जिले में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दरअसल जहानाबाद शहर के होटल और गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट (देह व्यापार) का अवैध धंधा किए जाने की गुप्त सूचना पाकर बुधवार को एक साथ चार होटल और एक गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने संदेह के आधार पर 25 लड़के एवं लड़कियों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके उम्र का भी सत्यापन किया जा रहा है। यह भी जांच की जा रही है कि यह मामला देह व्यापार का है या नहीं या फिर इसमें नाबालिग लड़के - लड़कियां हैं कि नही? इन सभी मामलों की जांच की जा रही है।

एसडीपीओ अनिकेत कुमार द्विवेदी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने मीडिया कर्मियों को जानकारी दी कि शहर के स्टेशन रोड में संचालित मां तारा होटल, रामराज होटल, नीलकमल होटल, फिदा हुसैन मोड़ के पास पलाश होटल और अरवल मोड़ के पास संचालित मुरलीधर गेस्ट हाउस में छापेमारी की गई। इसके लिए छह पुलिस टीम का गठन किया गया था।

एसपी कोटा किरण कुमार के निर्देश पर नगर थानाध्यक्ष आलोक कुमार और नगर अंचल इंस्पेक्टर दिवाकर कुमार विश्वकर्मा के संयुक्त नेतृत्व में टीम में शामिल पुलिस कर्मियों ने एक साथ उक्त चार होटल और एक गेस्ट हाउस में छापेमारी कर 25 लड़के - लड़कियों को हिरासत में लिया। उन्होंने बताया कि इसमें अनैतिक ढंग से देह व्यापार का मामला पाया गया या फिर नाबालिग लड़के - लड़की मिले तो संबंधित के विरुद्ध विधि - सम्मत कानूनी कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित होटल या गेस्ट हाउस के संचालक के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई होगी।

खबर के अनुसार, जहानाबाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के विभिन्न होटलों में देह व्यापार का अवैध धंधा होता है। नाबालिग लड़के - लड़कियों को भी कमरा उपलब्ध कराया जाता है। उक्त धंधे से इलाके का माहौल खराब हो रहा है। इस गुप्त सूचना के आलोक में उसका सत्यापन करने के लिए एसपी ने त्वरित कार्रवाई कर छह टीमों का गठन कर एक साथ छापेमारी कार्रवाई, जिसमें 25 लोग हिरासत में लिए गए।