सीवान में पुलिस-पब्लिक भिरंत, थानेदार समेत छह जख्मी; मां की मौत पर बेटे-बहू की गिरफ्तारी से बवाल
महिला की मौत मामले में पुलिस उसकी पुत्रवधू और बेटे को हिरासत में लेकर थाने पर ला रही थी। इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने के लिए भिड़ गए।
Bihar Crime News: बिहार के सीवान में एक वृद्ध महिला की मौत के बाद जांच करने गई पुलिस के साथ ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हो गई। इस दौरान थानेदार समेत छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में दो पुलिस पदाधिकारी और चार सिपाहियों में एक महिला सिपाही भी शामिल हैं। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा भी किया। घटना आंदर थाना क्षेत्र के हसनपुरवा गांव में रविवार की है।
बताया गया है कि महिला की मौत मामले में पुलिस छानबीन करने के लिए गांव गई थी। जांच के दौरान पुलिस उसकी पुत्रवधू और बेटे को हिरासत में लेकर थाने पर ला रही थी। इस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने का प्रयास किया। जिससे पुलिस कर्मियों और ग्रामीणों में झड़प हो गई। लोगों ने पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले में थानेदार समेत आधा दर्जन पुलिस वाले घायल गगो गए।
घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह, मैरवा एसडीपीओ गौरी कुमारी, थाना अध्यक्ष मनीष कुमार समेत कई थानों की पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़कर भगा दिया। इसके बाद दोनों पकड़े गए आरोपियों को सकुशल हिरासत में लेकर थाने आई। महिला के मौत को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी पूरण कुमार झा भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने उक्त स्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से जानकारी ली। एसपी ने बताया कि इस घटना में एक आरोपित बल्लू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प पर एसपी ने कहा कि छानबीन की जा रही है। पुलिस पर हमला या दुर्व्यवहार सही नहीं है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
बिहार में पुलिस पर हमले की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है। अक्सर शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया जाता है। हालांकि, एक आरोप यह भी लगता है कि पुलिस पर आम जनों का भरोसा कम होने के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। आम धारणा बनती जा रही है कि पुलिस लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। थाने पर किसी काम से जाने पर लोगों के साथ सही सलूक नहीं किया जाता। शरारती तत्व इसी का फायदा उठाकर लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काते हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें