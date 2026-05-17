सीवान में पुलिस-पब्लिक भिरंत, थानेदार समेत छह जख्मी; मां की मौत पर बेटे-बहू की गिरफ्तारी से बवाल

महिला की मौत मामले में पुलिस उसकी पुत्रवधू और बेटे को हिरासत में लेकर थाने पर ला रही थी। इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने के लिए भिड़ गए।

Bihar Crime News: बिहार के सीवान में एक वृद्ध महिला की मौत के बाद जांच करने गई पुलिस के साथ ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हो गई। इस दौरान थानेदार समेत छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में दो पुलिस पदाधिकारी और चार सिपाहियों में एक महिला सिपाही भी शामिल हैं। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा भी किया। घटना आंदर थाना क्षेत्र के हसनपुरवा गांव में रविवार की है।

बताया गया है कि महिला की मौत मामले में पुलिस छानबीन करने के लिए गांव गई थी। जांच के दौरान पुलिस उसकी पुत्रवधू और बेटे को हिरासत में लेकर थाने पर ला रही थी। इस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने का प्रयास किया। जिससे पुलिस कर्मियों और ग्रामीणों में झड़प हो गई। लोगों ने पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले में थानेदार समेत आधा दर्जन पुलिस वाले घायल गगो गए।

घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह, मैरवा एसडीपीओ गौरी कुमारी, थाना अध्यक्ष मनीष कुमार समेत कई थानों की पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़कर भगा दिया। इसके बाद दोनों पकड़े गए आरोपियों को सकुशल हिरासत में लेकर थाने आई। महिला के मौत को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी पूरण कुमार झा भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने उक्त स्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से जानकारी ली। एसपी ने बताया कि इस घटना में एक आरोपित बल्लू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प पर एसपी ने कहा कि छानबीन की जा रही है। पुलिस पर हमला या दुर्व्यवहार सही नहीं है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।