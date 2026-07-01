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पुलिस अफसर अरेस्ट क्यों नहीं हुए, सीएम पर भरोसा नहीं; बेटे भरत तिवारी की तेरहवीं पर बोलीं मां

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, जगदीशपुर, भोजपुर
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भरत तिवारी एनकाउंटर केस: चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस में मां ने सवाल उठाया है कि अब तक पुलिस अफसरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? भरत के तेरवहीं पर फैसला लिया गया कि इंसाफ की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन होगा। 

पुलिस अफसर अरेस्ट क्यों नहीं हुए, सीएम पर भरोसा नहीं; बेटे भरत तिवारी की तेरहवीं पर बोलीं मां

भरत तिवारी एनकाउंटर केस: बिहार में भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी की तेरहवीं मंगलवार को थी। बेटे की तेरहवीं पर गमजदा मां ने सवाल उठाए हैं कि अब तक इस मामले में पुलिसवालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? भरत भूषण तिवारी की मां ने यह भी कहा कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। भरत की मां आशा देवी ने कहा कि आज मेरे बेटे की तेरहवीं है, लेकिन हत्या के आरोपित पुलिस अफसरों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस मेरे बेटे की हत्या के केस में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें सीएम और उनकी पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, अब सिर्फ कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है।

भोजपुर एसपी राज को हटाया जाए - भरत के पिता

भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने कहा कि कहा जा रहा है कि जांच के बाद न्याय मिलेगा। जब सारी दुनिया ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तो किस जांच की बात कही जा रही है? उनका मानना है कि पूरी घटना के दौरान पुलिस के हेड जिले के कप्तान के रूप में एसपी थे। ऐसे में एसपी सहित सभी पुलिस अफसरों को जिले से हटाया जाये, तभी निष्पक्ष जांच हो सकेगी।

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दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान

इधर भरत तिवारी की मौत के मामले में इंसाफ दिलाने की मांग अब और तेज हो गई है। मंगलवार को आयोजित तेरहवीं और श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया। मृतक भरत भूषण तिवारी के पिता काशी नाथ तिवारी की उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने 17 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर राष्ट्रव्यापी धरना-प्रदर्शन का एलान करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा।

प्रेस वार्ता में अनिल मिश्रा ने पुलिसिया जांच पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस घटना में यदि किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मी की भूमिका सामने आती है, तो उस पर तत्काल हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए अमर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष समिति सहित कुल 11 न्याय संघर्ष समितियों के गठन की घोषणा की गई। मुख्य समिति की कमान अनिल मिश्रा को सौंपी गई है, जबकि आरा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता नागेश्वर दुबे को कार्यकारी अध्यक्ष और मृतक के पिता काशीनाथ को सह संयोजक बनाया गया।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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